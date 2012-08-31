Анна Чернобай Профессионал

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Индийского спекулянта обвинили в отмывании денег за торговлю биткойнами

В Индии в конце декабря был арестован биткойн-трейдер, обвиняемый в отмывании денег. По сообщению группы журналистов India Today, им удалось разоблачить небольшого “интернет-брокера”, который предлагал обмен изъятых из обращения банкнот номиналом 500 и 1000 рупий на биткойны.



По заявлениям индийской полиции, некто по имени Виджай, предлагал услуги по обмену валют в своем маленьком магазинчике, расположенном в торговом центре в Дели. Виджай приобретал монеты для своего бизнеса в индийском Биткойн-обменнике Zebpay. Однако за каждые 10 биткойнов он получал 2 биткойна прибыли, так как брал со своих клиентов 20% комиссии сверх расценок Zebpay.



Виджай признался, что большей частью его клиентов были торговцы с черного рынка, которые считали биткойны убежищем в условиях нестабильной экономики Индии. Он также заявил, что ежедневный объем обменных операций буквально взлетел сразу после вывода из обращения банкнот 500 и 1000 рупий 8 ноября.



Резервный банк Индии и Биткойн



В 2013 году Резервный банк Индии издал постановление, в котором говорилось, что биткойн и другие криптовалюты могут быть использованы для отмывания денег или финансирования терроризма. И хотя банк не запрещал биткойны, данное постановление сигнализировало индийским трейдерам о возможных рисках, связанных с торговлей криптовалютами.





Биткойн стал убежищем для жителей Индии после вывода и обращения банкнот номиналом 500 и 1000 рупий



8 ноября 2016 года правительство Индии объявило о выводе из обращения 2 банкнот из серии “Махатма Ганди”, номиналом 500 и 1000 рупий. Объявление прозвучало вечером 8 ноября из уст индийского премьер-министра Нарендра Моди. Уже 9 ноября воспользоваться данными банкнотами было невозможно. Премьер-министр сказал, что демонетизация была попыткой искоренить подделку индийских банкнот, а также обрушить черные рынки и пресечь финансирование террористических организаций. Кроме того, таким образом правительство хотело побороть коррупцию, оборот наркотиков и любую контрабанду.



В дни после внезапного решения правительства, экономика страны была повергнута в хаос. В банкоматах и отделениях банков наблюдалась острая нехватка наличности, что пагубно влияло на работу как малого бизнеса, так и крупных индийских корпораций. Люди стояли в длинных очередях в надежде обменять выведенные из обращения банкноты на новые. Реакцией индийской экономики на подобный шаг была выражена резким обвалом индексов NIFTY 50 и SENSEX в течение нескольких последующих дней.



Многие жители Индии пытались оградить себя от обвала индийской экономики, и скупали биткойны. Крупнейшая обменная Биткойн-платформа Zebpay за последние 6 недель показала существенный прирост объемов торговли биткойнами. Стремительное увеличение спроса на биткойны на индийском рынке привело к росту цены криптовалюты на 5-10% внутри страны.



К примеру, если на данный момент курс BTC примерно $1040, то в пределах Индии вы сможете купить биткойн в районе $1130.



Вопрос в том, был ли Виджай арестован за торговлю биткойнами или же за обмен выведенных из обращения банкнот на биткойны? Каким бы ни был ответ, нелогично арестовывать кого-то за обмен денег, будь то фиатные деньги, криптовалюты или любая другая форма денежных средств. Нелепо наказывать людей, которые пытаются смягчить последствия развала экономики, торгуя биткойнами. Виноваты ли граждане Индии в том, что национальная валюта обесценивается после очевидно немудрого шага правительства?



В завершение



Житель Индии по имени Виджай был арестован за обмен выведенных из обращения индийских банкнот номиналом 500 и 1000 рупий на биткойны. Следом за решением индийского правительства о демонетизации, принятым 8 ноября, цена национальной валюты начала резкое падение, в свете чего многие жители принялись скупать биткойны в надежде обезопасить себя от обвала экономики. Стоит ли наказывать их за это?



Источник По заявлениям индийской полиции, некто по имени Виджай, предлагал услуги по обмену валют в своем маленьком магазинчике, расположенном в торговом центре в Дели. Виджай приобретал монеты для своего бизнеса в индийском Биткойн-обменнике Zebpay. Однако за каждые 10 биткойнов он получал 2 биткойна прибыли, так как брал со своих клиентов 20% комиссии сверх расценок Zebpay.Виджай признался, что большей частью его клиентов были торговцы с черного рынка, которые считали биткойны убежищем в условиях нестабильной экономики Индии. Он также заявил, что ежедневный объем обменных операций буквально взлетел сразу после вывода из обращения банкнот 500 и 1000 рупий 8 ноября.В 2013 году Резервный банк Индии издал постановление, в котором говорилось, что биткойн и другие криптовалюты могут быть использованы для отмывания денег или финансирования терроризма. И хотя банк не запрещал биткойны, данное постановление сигнализировало индийским трейдерам о возможных рисках, связанных с торговлей криптовалютами.8 ноября 2016 года правительство Индии объявило о выводе из обращения 2 банкнот из серии “Махатма Ганди”, номиналом 500 и 1000 рупий. Объявление прозвучало вечером 8 ноября из уст индийского премьер-министра Нарендра Моди. Уже 9 ноября воспользоваться данными банкнотами было невозможно. Премьер-министр сказал, что демонетизация была попыткой искоренить подделку индийских банкнот, а также обрушить черные рынки и пресечь финансирование террористических организаций. Кроме того, таким образом правительство хотело побороть коррупцию, оборот наркотиков и любую контрабанду.В дни после внезапного решения правительства, экономика страны была повергнута в хаос. В банкоматах и отделениях банков наблюдалась острая нехватка наличности, что пагубно влияло на работу как малого бизнеса, так и крупных индийских корпораций. Люди стояли в длинных очередях в надежде обменять выведенные из обращения банкноты на новые. Реакцией индийской экономики на подобный шаг была выражена резким обвалом индексов NIFTY 50 и SENSEX в течение нескольких последующих дней.Многие жители Индии пытались оградить себя от обвала индийской экономики, и скупали биткойны. Крупнейшая обменная Биткойн-платформа Zebpay за последние 6 недель показала существенный прирост объемов торговли биткойнами. Стремительное увеличение спроса на биткойны на индийском рынке привело к росту цены криптовалюты на 5-10% внутри страны.К примеру, если на данный момент курс BTC примерно $1040, то в пределах Индии вы сможете купить биткойн в районе $1130.Вопрос в том, был ли Виджай арестован за торговлю биткойнами или же за обмен выведенных из обращения банкнот на биткойны? Каким бы ни был ответ, нелогично арестовывать кого-то за обмен денег, будь то фиатные деньги, криптовалюты или любая другая форма денежных средств. Нелепо наказывать людей, которые пытаются смягчить последствия развала экономики, торгуя биткойнами. Виноваты ли граждане Индии в том, что национальная валюта обесценивается после очевидно немудрого шага правительства?Житель Индии по имени Виджай был арестован за обмен выведенных из обращения индийских банкнот номиналом 500 и 1000 рупий на биткойны. Следом за решением индийского правительства о демонетизации, принятым 8 ноября, цена национальной валюты начала резкое падение, в свете чего многие жители принялись скупать биткойны в надежде обезопасить себя от обвала экономики. Стоит ли наказывать их за это?

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