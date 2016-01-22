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«Детский мир» объявил о предстоящем IPO

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«Детский мир» объявил о предстоящем IPO
Крупнейший российский ритейлер детских товаров "Детский мир" официально объявил о намерении провести первичное размещение своих акций (IPO).


Как отмечается в пресс-релизе компании, продающими акционерами выступают ПАО АФК "Система", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также представители менеджмента компании и "Системы".

"Система" намерена сохранить стратегический контроль над деятельностью компании в среднесрочном периоде, оставаясь владельцем ее контрольного пакета акций", - говорится в сообщении.

По информации ритейлера, инвестиционные банки Credit Suisse, Goldman Sachs и Morgan Stanley выступят совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки (в ходе IPO букраннер определяет окончательную цену размещения и формирует пул инвесторов - Би-би-си). Sberbank CIB и UBS выступают совместными букраннерами.

Накануне о планах "Детского мира" провести IPO сообщало издание Financial Times со ссылкой на источники.

По информации FT, размещение акций пройдет на Московской бирже, на IPO может быть предложено около 30% акций компании.

Глава совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков ранее сообщал, что IPO "Детского мира" может пройти в марте 2017 года.

"Система" планировала провести IPO "Детского мира" еще в 2014 году, однако отложила размещение акций из-за закрытия западных рынков для российских компаний в связи с санкциями.

На сегодняшний день сеть "Детский мир" насчитывает 480 магазинов в 172 городах России и Казахстана.

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Метки
ipo, акции, биржа, инвестиции
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