Производитель очков Ray Ban подписал договор о слиянии, на сумму в $53,16 млрд

Итальянская фирма Luxottica и французская Essilor, подписали договор о слиянии. Общая сумма сделки составит €50 млрд.
Самым крупным держателем акций нового гиганта, с долей владения 30%, станет
основатель Luxottica Леонардо Дель Веккьо. Он также займет должность исполнительного председателя и генерального директора новой компании, которая получит название EssilorLuxottica.
Слияние позволит EssilorLuxottica достичь годового оборота в $15,87 млрд, при этом общее число сотрудников составит 140 тысяч человек. выпускаемая продукция будет продаваться на рынках 150 стран, при этом синергия компаний позволит экономить порядка $635 млн в год.
Представители обеих компаний с воодушевление ожидают завершения сделки, что позволит улучшить качество и количество выпускаемой продукции, в свете роста спроса на солнцезащитные очки.
Компания Luxottica, начала свою деятельность еще в далеком 1961 году и является владельцем всемирно известных брендов солнцезащитных очков Ray Ban и Oakley, а также имеет лицензию на изготовление и продажу Burberry и Ralph Lauren. Кроме этого компания владеет розничной сетью Sunglasses Hut.
Essilor, в свою очередь, занимается изготовление и продажей корректирующих линз, для людей с проблемами зрения.
По словам основателя Luxottica, объединение компаний создаст гиганта рынка солнцезащитных очков и принесет выгоду не только для рынка, но и для сотрудников компании и потребителей. Наконец-то, после 50 лет конкурентной борьбы два бренда в полной мере дополняющие друг друга, объединились в единое целое.
EssilorLuxottica станет бесспорным лидером рынка оптической промышленности, с очень сильным портфелем брендов.
Перевод специально для MMGP.ru