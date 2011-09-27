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Производитель очков Ray Ban подписал договор о слиянии, на сумму в $53,16 млрд

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Производитель очков Ray Ban подписал договор о слиянии, на сумму в $53,16 млрд

Итальянская фирма Luxottica и французская Essilor, подписали договор о слиянии. Общая сумма сделки составит €50 млрд.

Самым крупным держателем акций нового гиганта, с долей владения 30%, станет
основатель Luxottica Леонардо Дель Веккьо. Он также займет должность исполнительного председателя и генерального директора новой компании, которая получит название EssilorLuxottica.

Слияние позволит EssilorLuxottica достичь годового оборота в $15,87 млрд, при этом общее число сотрудников составит 140 тысяч человек. выпускаемая продукция будет продаваться на рынках 150 стран, при этом синергия компаний позволит экономить порядка $635 млн в год.

Представители обеих компаний с воодушевление ожидают завершения сделки, что позволит улучшить качество и количество выпускаемой продукции, в свете роста спроса на солнцезащитные очки.

Компания Luxottica, начала свою деятельность еще в далеком 1961 году и является владельцем всемирно известных брендов солнцезащитных очков Ray Ban и Oakley, а также имеет лицензию на изготовление и продажу Burberry и Ralph Lauren. Кроме этого компания владеет розничной сетью Sunglasses Hut.

Essilor, в свою очередь, занимается изготовление и продажей корректирующих линз, для людей с проблемами зрения.

По словам основателя Luxottica, объединение компаний создаст гиганта рынка солнцезащитных очков и принесет выгоду не только для рынка, но и для сотрудников компании и потребителей. Наконец-то, после 50 лет конкурентной борьбы два бренда в полной мере дополняющие друг друга, объединились в единое целое.

EssilorLuxottica станет бесспорным лидером рынка оптической промышленности, с очень сильным портфелем брендов.

Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
акции, инвестиции, продажа
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