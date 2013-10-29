Вкладчикам «Платинум Банка» могут не вернуть вклады!

На данный момент «Платинум Банк» признан неплатежеспособным. Туда введено временное руководство. Но, это не является гарантией того, что вкладчики смогут получить свои вклады обратно. Если до 10 февраля НБУ не получит доказательства от государственных органов, на их претензии, тогда вкладчики не смогут вернуть свои вклады. Это связано с тем, что НБУ, с госбюджета не сможет профинансировать данное мероприятие.
На данный момент проверяется причастность (вина) банка к выводу вкладов вкладчиков, через выдачу кредитов, на подставные фирмы. То есть, госорганы считают, что 5 миллиардов гривен вкладов населения банк выдал в виде кредитов подставным компаниям. При этом, считается, что кредиты выдавались заведомо тем компаниям, которые не смогут их погасить.
Таким образом, то, что Платинум Банк будет объявлен банкротом, сомнений не вызывает. Тут стоит другой вопрос. Смогут ли простые граждане вернуть свои деньги, или НБУ сделает все возможное, чтобы не выдавать людям их сбережения? Будем надеяться на то, что руководство НБУ все же побеспокоится о людях и вернет им 5 миллиардов гривен. Да и ждать осталось меньше месяца. В начале февраля мы услышим решение НБУ.
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