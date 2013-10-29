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Вкладчикам «Платинум Банка» могут не вернуть вклады!

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Старый Сегодня, 16:52
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,374
Благодарностей: 180
КП: 0.066
Вкладчикам «Платинум Банка» могут не вернуть вклады!

На данный момент «Платинум Банк» признан неплатежеспособным. Туда введено временное руководство. Но, это не является гарантией того, что вкладчики смогут получить свои вклады обратно. Если до 10 февраля НБУ не получит доказательства от государственных органов, на их претензии, тогда вкладчики не смогут вернуть свои вклады. Это связано с тем, что НБУ, с госбюджета не сможет профинансировать данное мероприятие.
На данный момент проверяется причастность (вина) банка к выводу вкладов вкладчиков, через выдачу кредитов, на подставные фирмы. То есть, госорганы считают, что 5 миллиардов гривен вкладов населения банк выдал в виде кредитов подставным компаниям. При этом, считается, что кредиты выдавались заведомо тем компаниям, которые не смогут их погасить.
Таким образом, то, что Платинум Банк будет объявлен банкротом, сомнений не вызывает. Тут стоит другой вопрос. Смогут ли простые граждане вернуть свои деньги, или НБУ сделает все возможное, чтобы не выдавать людям их сбережения? Будем надеяться на то, что руководство НБУ все же побеспокоится о людях и вернет им 5 миллиардов гривен. Да и ждать осталось меньше месяца. В начале февраля мы услышим решение НБУ.
По материалам: Источник
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Последний раз редактировалось jurgan; Сегодня в 17:56.
jurgan на форуме  
Старый Сегодня, 17:06
#2
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,374
Благодарностей: 180
КП: 0.066
Автор темы Re: Вкладчикам «Платинум Банка» могут не вернуть вклады!
Уникальность текста 100 процентов. Проверено лично!
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Обзор перспективного партизана - Criaton
jurgan на форуме  
Старый Сегодня, 17:37
#3
Премиум
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,571
Благодарностей: 1,388
КП: 0.689
Re: Вкладчикам «Платинум Банка» могут не вернуть вклады!
Цитата:
Сообщение от jurgan Посмотреть сообщение
Уникальность текста 100 процентов. Проверено лично!
Если вы сделали рерайт новости то нужно писать ПО МАТЕРИАЛАМ и источник...А так пишется когда статья просто скопипастена...
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Новости криптовалют и аналитика рынков
Alex077 на форуме  
Старый Сегодня, 17:56
#4
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,374
Благодарностей: 180
КП: 0.066
Автор темы Re: Вкладчикам «Платинум Банка» могут не вернуть вклады!
Цитата:
Сообщение от Alex077 Посмотреть сообщение
Если вы сделали рерайт новости то нужно писать ПО МАТЕРИАЛАМ и источник...А так пишется когда статья просто скопипастена...
все, я запутался))
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jurgan на форуме  
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