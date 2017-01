Ratatara Сдаю Аватар, баннер.



Индекс Биг-Мака: лира, песо и рубль недооценены



Неудивительно, что в этом году турецкая лира демонстрирует наихудшие результаты среди основных валют мира. Многие валюты развивающихся стран начали обесцениваться, после того как победа Дональда Трампа на ноябрьских выборах укрепила ожидания более быстрого ужесточения монетарной политики в Америке и резко взвинтила стоимость доллара.



Но в Турции на лиру давит еще и ряд других проблем: террористические взрывы, замедление экономики, опасения по поводу планов президента Реджепа Эрдогана расширить свою власть и нежелание центрального банка повысить процентную ставку для защиты национальной валюты.



В результате всего этого турецкая лира обвалилась до рекордно низкого уровня. Согласно индексу Биг-Мака таблицы реального обменного курса валют, определяемого с помощью стоимости стандартного гамбургера в ресторанах McDonald’s, лира сейчас недооценена на 45,7% по отношению к доллару.





Индекс Биг-Мака построен на идее паритета покупательной способности, согласно которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров и услуг в разных странах. В настоящее время всемирно известная булка с котлетой, сыром и листом салата стоит $5,06 в Америке, но всего 10,75 лиры ($2,75) в Турции, что указывает на недооценку лиры.



Однако валюты ряда стран обесценились еще сильнее. Согласно формуле Биг-Мака мексиканский песо недооценен на 55,9% к доллару. На прошлой неделе песо обвалился до рекордно низкого показателя, после того как Трамп подтвердил свое намерение построить стену на границе с Мексикой. С ноября песо потерял десятую часть своей стоимости по отношению к валюте северного соседа.



Из крупных экономик лишь в России можно купить более дешевый Биг-Мак в долларовом выражении, хотя рубль укрепился в прошлом году, отмечает британский журнал The Economist.



Евро также является жертвой политической неопределенности. В этом году всеобщие выборы состоятся в Голландии, Франции, Германии и, возможно, в Италии. Единая европейская валюта недавно снизилась до самого низкого уровня с 2003 г.



Британский референдум о выходе из Евросоюза оказал еще более значительное воздействие на фунт, обвалив его до $1,21 или самого низкого показателя за 31 год. Согласно индексу Биг-Мака евро и фунт недооценены по отношению к доллару на 19,7% и 26,3% соответственно.



Между тем, одним из недостатков индекса Биг-Мака является то, что он не учитывает стоимость рабочей силы. Неудивительно, что гамбургер дешевле в Шанхае, чем в Сан-Франциско, так как китайские работники McDonald’s получают намного меньше, чем их американские коллеги. В связи с этим была создана модифицированная версия индекса Биг-Мака, которая учитывает средний доход населения страны.



Как правило, этот пункт ведет к увеличению стоимости валюты к доллару, и реальный курс денежных единиц развивающихся экономик выглядят уже более высоким. Так, к примеру, китайский юань недооценен к доллару на 44% по базовому индексу Биг-Мака, но только на 7% по его скорректированной версии.



Обновленный вариант индекса Биг-Мака обычно делает валюты богатых стран более дорогими. Дело в том, что европейцы имеют более высокую стоимость жизни и более низкий доход, чем у американцев: евро стоил на 25% дороже к доллару в таблице с учетом среднего дохода с момента появления евро.



Но то, что еще недавно казалось непререкаемой аксиомой "экономики гамбургера", теперь не соответствует действительности. Сегодня доллар так окреп, что даже скорректированный индекс Биг-Мака указывает на недооценку евро. Доллар сейчас торгуется по самому высокому взвешенному по удельному весу во внешней торговле курсу за последние 14 лет.



Многие развивающиеся страны столкнулись с проблемой погашения долларовых долгов. При этом американские компании оказались в менее выгодном положении по сравнению с зарубежными конкурентами. Однако американские туристы теперь могут купить больше гамбургеров во время своих поездок в Европу.





