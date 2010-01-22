В Арктику инвестируют триллион рублей

Промышленники готовы вложить в территории, входящие в арктическую зону России, как минимум триллион рублей. При этом речь идет не только о добыче полезных ископаемых, но еще и о вложениях в социально-экономическое развитие регионов. Об этом заявили участники круглого стола, посвященного предстоящему Международному арктическому форуму "Арктика - территория диалога".
Как заявил член Научного совета Российской академии наук по проблемам геологии и разработки месторождений нефти, газа и угля Михаил Григорьев, развитие Арктики - это, прежде всего, освоение минеральных ресурсов. В России, по его словам, 8 субъектов, которые входят в арктическую зону, и 2 миллиона человек, которые там проживают.
Учитывая сложность ситуации, отечественные промышленники готовы взять на себя часть нагрузки. Как заявила статс-секретарь ГМК "Норильский никель" Елена Безденежных, ее компания планирует в период с 2016 по 2022 годы вложить не менее 1 триллиона рублей инвестиций в развитие этих территорий.
Напомним, что круглый стол открывает цикл мероприятий в преддверии международного форума "Арктика - территория диалога", который состоится в Архангельске с 29 по 30 марта наступившего года.
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