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РФ, Белоруссия и Казахстан планируют подписать соглашения по валютному контролю
РФ, Белоруссия и Казахстан планируют подписать соглашения по валютному контролю
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия, Белоруссия и Казахстан намерены подписать соглашения в сфере валютного контроля.
Как говорится в распоряжении правительства РФ, кабинет министров принял предложение Министерства финансов "о подписании протокола о взаимодействии Федеральной налоговой службы и Национального банка Республики Беларусь в сфере валютного контроля, протокола о взаимодействии Федеральной налоговой службы и Национального Банка Республики Казахстан в сфере валютного контроля и протокола о взаимодействии Федеральной налоговой службы и Комитета государственного контроля Республики Беларусь в сфере валютного контроля".
Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации.
Источник RNS.