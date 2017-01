all-hyips Топ Мастер

ChannelONE - channelone.co



старт 16.01.2017 PerfectMoney Верифицирован, 0 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin



языки: EN







Описание:



Цитата: Channel One Technology LTD приглашает Вас принять участие в весьма прибыльный бизнес на основе оптовые поставки лекарственных средств. Инвест планы:



Beginner

2.5% в день 15 дней

Minimum: $10

Maximum: $1000

Principal Back

Calendar Days



PopularStability

2.8% в день 30 дней

Minimum: $1001

Maximum: $10000

Principal Back

Calendar Days



Pro

3.7% в день 55 дней

Minimum: $10001

Maximum: $100000

Principal Back

Calendar Days



RecommendedAntibiotik

170% через 15 дней

Minimum: $100

Maximum: $1000

Principal Include

Business Days



VIP Plan

500% через 20 дней

Minimum: $20000

Maximum: $50000

Principal Include

Business Days



депозит:



16.01.17 11:47 Transfer Sent Payment: 20.00 USD to account U13739347 from U1294xxx Batch: ‎160421423. Memo: Shopping Cart Payment. Create deposit all-hyips.info.



подробности:



Минимальный вклад: 10$

Максимальный вклад: 100000$

Реферальские: 10%

Выплаты: инстантом

Скрипт: GoldCoders

Особенности: SSL This page is secure (valid HTTPS).



Important Dates

Expires On2017-12-27

Registered On2016-12-28

Updated On2017-01-16

Name Servers

NADIA.NS.CLOUDFLARE.COM 173.245.58.207

THEO.NS.CLOUDFLARE.COM 173.245.59.144



