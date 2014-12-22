Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,253 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Капитал 8 богатейших людей достиг объема средств половины населения Земли

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:18
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,429
Благодарностей: 365
КП: 0.051
Капитал 8 богатейших людей достиг объема средств половины населения Земли
Капитал 8 богатейших людей достиг объема средств половины населения Земли

ПРО БАНКИНОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Капитал 8 богатейших людей достиг объема средств половины населения Земли
16.01.2017 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Организация Oxfam сообщила со ссылкой на доклад «An economy for the 99 percent», что капитал восьми богатейших бизнесменов достиг объема средств половины мирового населения. Об этом сообщают Рамблер/новости.

По данным исследователей, в «восьмерку» богатейших входят основатель Microsoft Билл Гейтс (США), основатель Inditex Амансио Ортега (Испания), гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (США), владелец Grupo Carso Карлос Слим Хелу (Мексика), исполнительный директор Amazon Джефф Безос (США), соучредитель Facebook Марк Цукерберг (США), исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон (США) и глава компании Bloomberg LP Майкл Блумберг (США). Таким образом, состояние этих восьми бизнесменов равно общему состоянию 3,5 миллиарда человек.

В докладе отмечается, что разрыв между богатыми и бедными оказался значительно больше, чем считалось раньше. Этот разрыв усиливают бизнесмены, которые уклоняются от уплаты налогов, понижают заработные платы и влияют на политику.

Первый обладатель триллиона может появиться в мире в течение 25 лет, говорится в докладе. При этом каждый десятый житель Земли имеет на руках менее чем два доллара в день.

В конце 2016 года сообщалось, что богатейшие люди планеты по версии Bloomberg с начала года разбогатели на 237 миллиарда долларов, а их суммарное состояние достигло 4,4 триллионов долларов.



Источник RNS.
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

http://offerinvest.com/?ref=IGOR212
МОЛ на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Oxfam: состояние восьми богатейших миллиардеров больше чем у половины жителей Земли! Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 0 Сегодня 14:37
Названы 50 богатейших людей мира Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 1 29.01.2016 16:25
Эксперты предупредили о риске превращения в бедных половины населения России ttxz Новости в мире финансов и инвестиций 31 04.01.2016 22:44
Роботы оставят без работы 50% населения Земли уже через 15 лет CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 9 01.12.2015 21:20
Половиной мировых богатств с этого года владеет 1% населения Земли Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 9 17.10.2015 21:47

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар X-bill
Пресс-релиз X-bill
От X-bill в разделе «Биллинги»
Аватар Tr@der
Бизнес в России или поставка запчастей - личный опыт
От Tr@der в разделе «Инвестирование в стартапы»
Аватар TenDemon
Депутаты европарламента обвиняют IKEA в уходе от уплаты налогов
От TenDemon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар lynguyenchina
investfaster - investfaster.com
От lynguyenchina в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Марсель Шарафиев
Россельхознадзор обнаружил в "Ашане" новые нарушения
От Марсель Шарафиев в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Нет купленным дипломам: как блокчейн может реформировать образование
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube