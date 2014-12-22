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Капитал 8 богатейших людей достиг объема средств половины населения Земли
Капитал 8 богатейших людей достиг объема средств половины населения Земли
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Капитал 8 богатейших людей достиг объема средств половины населения Земли
16.01.2017 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Организация Oxfam сообщила со ссылкой на доклад «An economy for the 99 percent», что капитал восьми богатейших бизнесменов достиг объема средств половины мирового населения. Об этом сообщают Рамблер/новости.
По данным исследователей, в «восьмерку» богатейших входят основатель Microsoft Билл Гейтс (США), основатель Inditex Амансио Ортега (Испания), гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (США), владелец Grupo Carso Карлос Слим Хелу (Мексика), исполнительный директор Amazon Джефф Безос (США), соучредитель Facebook Марк Цукерберг (США), исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон (США) и глава компании Bloomberg LP Майкл Блумберг (США). Таким образом, состояние этих восьми бизнесменов равно общему состоянию 3,5 миллиарда человек.
В докладе отмечается, что разрыв между богатыми и бедными оказался значительно больше, чем считалось раньше. Этот разрыв усиливают бизнесмены, которые уклоняются от уплаты налогов, понижают заработные платы и влияют на политику.
Первый обладатель триллиона может появиться в мире в течение 25 лет, говорится в докладе. При этом каждый десятый житель Земли имеет на руках менее чем два доллара в день.
В конце 2016 года сообщалось, что богатейшие люди планеты по версии Bloomberg с начала года разбогатели на 237 миллиарда долларов, а их суммарное состояние достигло 4,4 триллионов долларов.
Источник RNS.