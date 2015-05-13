МСП кредитовала малый и средний бизнес на 50 млрд руб

АО МСП в 2016 году предоставила 50 млрд руб кредитных средств для развития бизнеса в РФ, - заявил директор МСП А. Браверман на Gaidar Forum-2017, который прошел 13 января в Москве
В свою очередь Браверман заявил о снижении размера вознаграждения за обеспечение гарантий поручителей с 1,25 до 0,75 % и порученных с 0,5 до 0,1 %.
Напомню, что в сентябре прошлого года Дмитрий Медведев сообщил, что власти РФ предоставят помощь малому и среднему бизнесу размером в 20 млрд руб
. Он также добавил факт заинтересованности властей на обеспечение помощи малого бизнеса в освоении новых идей на рынке. Также добавлю, в 2016 году кабмин утвердил облегчить процесс выдаваемых субсидий для ведения бизнеса.