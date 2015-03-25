Украина завышает цены на лекарства в 14 раз!

Стоимость лекарственных средств в Украине выше, нежели в иных странах ЕС и ТС. Завышены цены на все препараты, без исключения. Кроме этого, в некоторых регионах страны цены завышены в 14 раз. Эти данные обнародовали различные аналитические агентства.
В связи с этим, Кабмин решил ввести контроль над формированием цены в аптеках страны. О начале проведение реформы, относительно формирования цены на лекарственные препараты, заявил глава Кабмина.
Но, как ни странно, это реформирование коснется только трех категорий лекарств. В частности: для сердечников, для тех, кто болеет сахарным диабетом второй стадии и для тех, у кого диагностирована бронхиальная астма. Все остальные категории останутся без государственного контроля.
Таким образом, не зря представители общества «Пациенты Украины» заявляют, что многие граждане нашей страны вынуждены искать лекарственные препараты за границей. Но и тут правительство «вставляет палки в колеса». Гражданам Украины нельзя провозить через границу с РФ товары этой категории. Хотя, как сообщают все аналитические агентства Европы, именно в РФ самые низкие цены на многие категории лекарств.
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