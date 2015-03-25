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Украина завышает цены на лекарства в 14 раз!

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Старый Сегодня, 15:49
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,362
Благодарностей: 179
КП: 0.066
Украина завышает цены на лекарства в 14 раз!

Стоимость лекарственных средств в Украине выше, нежели в иных странах ЕС и ТС. Завышены цены на все препараты, без исключения. Кроме этого, в некоторых регионах страны цены завышены в 14 раз. Эти данные обнародовали различные аналитические агентства.
В связи с этим, Кабмин решил ввести контроль над формированием цены в аптеках страны. О начале проведение реформы, относительно формирования цены на лекарственные препараты, заявил глава Кабмина.
Но, как ни странно, это реформирование коснется только трех категорий лекарств. В частности: для сердечников, для тех, кто болеет сахарным диабетом второй стадии и для тех, у кого диагностирована бронхиальная астма. Все остальные категории останутся без государственного контроля.
Таким образом, не зря представители общества «Пациенты Украины» заявляют, что многие граждане нашей страны вынуждены искать лекарственные препараты за границей. Но и тут правительство «вставляет палки в колеса». Гражданам Украины нельзя провозить через границу с РФ товары этой категории. Хотя, как сообщают все аналитические агентства Европы, именно в РФ самые низкие цены на многие категории лекарств.
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jurgan на форуме  
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Старый Сегодня, 15:51
#2
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,362
Благодарностей: 179
КП: 0.066
Автор темы Re: Украина завышает цены на лекарства в 14 раз!
Уникальность текста 100 процентов
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Обзор перспективного партизана - Criaton
jurgan на форуме  
Старый Сегодня, 16:08
#3
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.08.2016
Сообщений: 34
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Украина завышает цены на лекарства в 14 раз!
Да уж, знают на чем деньги можно сделать: если люди могут отказать себе в каких - либо продуктах питания, то на собственном здоровье экономить не будут...
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