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Социальная сеть Голос провела первые выплаты

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Старый Сегодня, 15:43
#1
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Социальная сеть Голос провела первые выплаты
Децентрализованная социальная сеть Голос объявила о первых выплатах пользователям платформы, а также привела подробные статистические данные активности участников. Как надеются авторы проекта, это поможет понять истинное положение дел.

Цитата:
«Сегодня были произведены первые выплаты. Как и следовало ожидать, этот рейтинг изменился. Кто-то поднялся в этом рейтинге, а кто-то спустился на несколько ступеней вниз. Не сомневаюсь, что многим было бы интересно посмотреть на эти изменения», —
написал Aleco.

Далее приводится таблица, в которой отражены данные для первых 200 аккаунтов, актуализированные по состоянию на 15.01.2017.


ForkLog приводит первую десятку, детальные данные – на сайте Голоса.

Среди моментов, на которые обращают внимание авторы:

Незначительные перемены в Топ-10:
  • @testz поднялся на одну ступеньку, а биржа @kuna уступила, спустившись на 11 позицию. Это произошло вследствие того, что @testz прочно занял место в списке делегатов. Уже долгое время он входит в число первых 19 делегатов. Он не часто публикует посты, однако уделяет достаточно времени курированию.
  • Возросшее количество «Миллионеров» или Китов (тех кто имеет более 1.000.000 Gests). К уже имевшимся 48 Китам, добавились еще семь — @sharker @creator @xtar @anyx @roelandp @arcange @lehard. Теперь на платформе есть 55 Китов. Этот список пополнился, прежде всего потому, что эти лица длительное время были делегатами.
  • Заметные изменения в Топ-100. Это связано с выплатами вознаграждений за свой труд авторам, которые писали свои статьи на протяжении последних месяцев.
  • Аккаунты бирж @bittrex и @poloniex незначительно сдали свои позиции. Причина в том, что они пока не включили в свой листинг токены ГОЛОСА и Золотого, и как следствие эти аккаунты бездействовали.
  • Нижняя граница для первых 200 аккаунтов поднялась с 107 853 до 117 002 Gests. Как считают создатели Голос, это естественная эволюция проекта.

По утверждению создателей платформы, в модели Голоса заложены стимулы поощрения работы, совершаемой на благо сообщества, в том числе такой как написание, чтение и верификация постов. При этом доходы сообщества напрямую зависят от качественного развития сети.

Напомним, в начале декабря 2016 года был завершен краудсейл Голоса. Как тогда стало известно редакции ForkLog, значительная часть всей собранной суммы поступила от сообщества интернет-предпринимателей «Бизнес Молодость».

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