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Недорогие устройства на Windows 10 станут ещё доступнее

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Недорогие устройства на Windows 10 станут ещё доступнее

В США и некоторых других странах хромбуки на базе Chrome OS пользуются большой популярностью, а с внедрением поддержки Google Play и Android-приложений их позиция только укрепилась. В основном их берут школьники и студенты, так как они стоят недорого, но в то же время стабильно работают и открывают доступ ко всем необходимым функциям. Чтобы конкурировать с Google, компания Microsoft решила снизить стоимость лицензирования Windows 10 для новых устройств, которые будут выпущены в середине этого года.


В основном существенное снижение цены в сравнении с прошлым годом будет ощутимо среди недорогих ноутбуков и планшетов с диагональю дисплея меньше 14,1 дюйма, так как стоимость лицензии Windows 10 зависит от многих факторов, в том числе и размера экрана. Ожидать появления более доступных компьютеров стоит только после 1 марта этого года.

Microsoft стоит приложить немало усилий, чтобы побороться с Google за рынок недорогих ноутбуков, особенно в сфере образования, так как поисковый гигант ничего не требует с производителей за использование Chrome OS, чем они успешно пользуются и выпускают всё больше хромбуков.

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