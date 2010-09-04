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Выручка Google Play за год выросла на 82%

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Выручка Google Play за год выросла на 82%

Магазин приложений Google Play уже давно обошёл App Store от Apple по количеству доступных программ и игр, а также скачиваний, но вот по прибыли он всё ещё отстаёт от конкурента. Правда, разрыв медленно, но стабильно сокращается. По данным SensorTower, за четвёртый квартал 2016 года App Store заработал 5,4 миллиарда долларов, что на 60% больше в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. При этом выручка Google Play за тот же квартал составила 3,3 миллиарда долларов - на 82% больше, чем в 2015 году.


Общая прибыль от Google Play и App Store за четвёртый квартал 2016 года составила 8,7 миллиарда долларов, а это на 67% больше в сравнении с показателями 2015 года. Число загрузок в обоих магазинах за отчётный период достигло 19,2 миллиона - всего на 17% больше, чем годом ранее.

Если не брать в расчёт игры, то самыми прибыльными приложениями в четвёртом квартале прошлого года стали мессенджер Line, онлайн-кинотеатр Netflix и сервис для поиска знакомств Tinder. А самым прибыльным приложением за весь 2016 год стал стриминговый музыкальный сервис Spotify.

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прибыль
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