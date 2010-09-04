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Израиль вводит новое налогообложение на криптовалюты

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Израиль вводит новое налогообложение на криптовалюты

Израильское Налоговое управление определилось со статусом криптовалют. Биткоин и другие криптомонеты теперь следует считать налогооблагаемым активов, не являющимся валютой.

Владельцам криптовалюты придется платить налог в размере 25% на прирост стоимости их активов в результате продажи, а биткоин-обменникам и майнерам будет вменен 17-процентный НДС. Такие разъяснения содержатся в документе, опубликованном Налоговой службой Израиля на иврите на прошлой неделе. Новый проект документа был подготовлен в ответ на многочисленные запросы со стороны криптовалютных пользователей, пояснили налоговики.

Классификация криптовалют как товара приведет к ряду изменений в ведении бухгалтерии в компаниях, работающих с криптомонетами. Так, если фирма получает оплату за услуги в биткоинах, эта сделка должна теперь рассматриваться как бартер, поскольку биткоины не являются платежным средством либо валютой. Это потребует ведения дополнительного документооборота в таких компаниях, пишет издание Finance Magnate.

К тому же, при продаже криптовалютных активов для уплаты 25-процентного налога на прирост капитала необходимо будет доказывать первоначальную стоимость активов, то есть предоставлять банковские выписки и скриншоты о транзакциях. Иначе налог в размере 25% будет применен ко всей сумме продажи.

Впервые о налогообложении на биткоин в Израиле заговорили в конце 2013 года. Тогда налоговые службы сообщили, что намерены разработать методы налогообложения для сделок с криптовалютами.

Криптовалютный и блокчейн-рынок Израиля развиваются стремительными темпами. Об интересе пользователей и инвесторов свидетельствуют удачные инвестраунды израильских стартапов. Так, в 2016 году платформа по покупке биткоинов Simplex привлекла $7 миллионов.

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Метки
криптовалюта, новости
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