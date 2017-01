Tigrenish



Стартап "Bought By Many" привлек $9,5 млн, для улучшения услуг страхования

Лондонский стартап Bought By Many - разрабатывающий свой продукт в области инновационного страхования, с использованием социальных медиа и поисковых данных для обеспечения клиента наиболее выгодными условиями страхования, привлек $9,5 млн в раунде А приема инвестиций.



Раунд проходил во главе с венчурным фондом Octopus Ventures, и частичным участием существующего инвестора Munich Re / HSB Ventures.



Полученное финансирование будет использовано для создания и запуска ассортимента новых фирменных страховых продуктов в 2017 году, основанных на полученных данных от клиентов. Для разработки нового ассортимента было проанализировано порядка 40 тысяч комментариев в социальных сетях. Дальнейшая работа будет включать продолжение получения обратных откликов клиентов, в особенности при использовании собственной мобильной платформы. При это компания будет взаимодействовать и со сторонними страховыми компаниями, как на территории Великобритании, так и за ее пределами.



Проект основан в 2012 году, Стевеном Менделом, и основной целью Bought By Many стало предоставление возможности получения самых выгодных страховых предложений для клиентов, от существующих провайдеров, благодаря коллективной покупательской способности. Основным преимуществом стартапа остается удовлетворение даже самых экзотических страховых потребностей. Из примеров, компания позволяет владельцам редких пород домашних животных, застраховать жизнь питомца, или предоставить страховку путешествующим людям с определенного рода заболеваниями. Все это уже позволило достичь отметки в 250 тысяч активных пользователей и каждый год этот показатель растет на 100%.



Среди клиентов компании, имеющих долгосрочный договор страхования, можно увидеть такие фирмы как Munich Re и Digital Partners.



Число сотрудников компании составляет 40 человек.



Перевод специально для MMGP.ru



