Oxfam: состояние восьми богатейших миллиардеров больше чем у половины жителей Земли!

Восемь самых богатых людей планеты по состоянию на начало 2017 года владеют таким же состоянием, которым располагает 3,6 млрд жителей Земли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад международной правозащитной организации Oxfam, которая занимается борьбой с бедностью.
В докладе Oxfam названы сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($75 млрд), основатель торговой сети Inditex Амансио Ортега ($67 млрд), инвестор Уоррен Баффет ($60,8 млрд), мексиканский миллиардер Карлос Слим ($50 млрд), глава Amazon Джефф Безос ($45, 2 млрд), руководитель Facebook Марк Цукерберг ($44,6 млрд), председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон ($43,6 млрд) и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ($40 млрд).
Для исследования Oxfam использовали данные швейцарского банка Credit Suisse и журнала Forbes. Доклад опубликован накануне Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе с 15 по 22 января.
Пропасть между богатыми и бедными оказалась ещё больше, чем когда-либо, говорится в отчёте Oxfam. Эксперты назвали нынешнюю разницу в доходах «непристойной». Для сравнения, в 2010 году состоянием, сопоставимым с накоплениями беднейшей половины жителей Земли, владели 43 богатейших человека планеты.
В то время как каждый девятый человек на планете сегодня ложится спать голодным, у маленькой кучки миллиардеров столько богатства, что им потребуется несколько жизней, чтобы всё потратить. Тот факт, что супербогатая элита способна процветать за счёт остальных, показывает уровень деформации нашей экономики.
Это неправильно, что топ-менеджеры уносят домой крупные премии в то время как зарплата простых рабочих не растёт, или что корпорации и миллионеры уклоняются от уплаты налогов, а уровень доступности социальных услуг сокращается
. — Винни Бяньима (Winnie Byanyima), исполнительный директор Oxfam
В Oxfam призывают ужесточить меры в отношении бизнесменов, уклоняющихся от уплаты налогов, обязать их соблюдать права и интересы своих подчинённых и общественности в целом, включая более высокую зарплату, а также оплату медицинского обслуживания и обучения персонала.
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим