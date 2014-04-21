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Типовой агрегатор услуг

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:30
#1
 
Возраст: 33
Регистрация: 16.01.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Типовой агрегатор услуг
Всем привет!
Около года занимаюсь созданием агрегатора услуг. Опыта почти никакого. Идею взял с уже существующего проекта в сфере мониторинга игровых серверов.

Решил начать с ниши услуг игрового хостинга, т.к более менее разбираюсь в теме и знаю о проблемах, т.к. сам являюсь пользователем этих услуг. Проблем много, далеко не всё получается. Пытаюсь решать по мере возможностей + отрабатываю разные подходы.

Выбранный способ монетизации - продвижение в каталоге.
В планах - применить данный подход к другим, более популярным нишам, а также выход на рынок других стран.

[hr]

Хочу пообщаться на тему правильности выбранного направления что ли...
Насколько полезны агрегаторы услуг? Видимо, полезны )
Как оцениваете выбранный подход? Что в нём интересно, а что по вашему мнению - заведомо ошибочно?

Сейчас проект на стадии MVP. В данный момент занимаемся рефакторингом, т.к. из-за отсутствия опыта многое было реализовано коряво. А сейчас уже работаю с программистами со стороны и нужно всё приводить в порядок, к единому виду и стандарту (фреймворк Yii 2). В ближайшее время займёмся исправлением SEO (основной упор именно на этот канал привлечения клиентов): пару недель назад заказал аудит и получил внушительный список рекомендаций.
searchengines.guru/showthread.php?t=939454

Сам сервис находится тут:
  • host4game.ru (ссылки пока оставлять не могу)

[hr]

Если честно, немного застопорился - нет какого-то чёткого понимания того, что вообще можно было бы сделать + а что нужно делать?
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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