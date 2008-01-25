OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,782 Благодарностей: 554 КП: 0.109

Стартап "Дормал" зарабатывает деньги на бизнесе с общежитиями

В прошлом году два молодых парня из Красноярска организовали свой стартап в Петербурге под названием "



Идея зарабатывать на расселении персонала в основном петербургских фирм-застройщиков в общежитиях и хостелах города на Неве пришла в голову Евгению Чупышеву в 2015 году, который к тому моменту, кстати, уже являлся частным владельцем одного общежития на 150 койко-мест. Но Евгению, как и всякому начинающему биснесмену хотелось большего и в конце концов после досконального изучения этого рынка он подумал, что, а почему бы не начать продавать койко-места в других общежитиях и хостелах большого города и зарабатывать именно на этом?



И чтобы расширить свой бизнес, он пригласил в него своего одноклассника программиста Никиту Мотыля тоже живущего в Питере, с которым, они, кстати, и обсуждали что-то подобное в том же, в 2015 году, но только тогда они не сошлись во мнении, что бизнес этот пойдёт. Однако теперь новая бизнес модель устроила Никиту и он согласился. И вот, проанализировав все необходимые шаги, два школьных друга сообща взялись за нужное дело.



Сейчас Никита Мотыль в основном занимается SEO-продвижением сайта новой компании, потому это одна из самых важных частей проекта. А идейный вдохновитель Евгений Чупышев непосредственно поддерживает созданную им бизнес-модель "Дормала", то есть постоянно на связи с клиентами и общежитиями. В целом, на текущий момент, они оба пока обходятся собственными силами, иногда передавая некоторую часть своей работы на аутсорсинг. Но рынок общежитий Питера оцениваемый в 600 млн рублей в год им пока вполне по силам, так как их разработанная бизнес-модель может спокойно "переварить" и более крупные суммы, чем эта.



Они не скрывают, что по-сути стартап Дормал мало чем отличается от питерской сети общежитий, но только работа у них поставлена на иной, более качественный уровень обслуживания. Например, корпоративному клиенту (а это основной их контингент) нужно или через сайт или совершив звонок, сообщить о количестве вселяющихся, месте, где его работники будут трудиться после вселения, гражданстве и требованиях к проживанию и всё: - остальное уже забота Евгения. Это он быстро найдет подходящее общежитие, согласует стоимость проживания и поможет заселиться сотрудникам.



Соответственно, ребята в этом проекте зарабатывают на комиссии с общежитий-партнеров и это в среднем от 10 процентов и выше от суммы оплаченной клиентом. С самих клиентов общежитий они ничего не берут. При этом сразу нужно сказать, что требования у "Дормала" к общежитиям находятся на высоком уровне, поэтому "некачественным" общежитиям они могут и отказать. И конечно, в данном случае, для общежитий сокращаются расходы на привлечение вселяющихся, плюс общежития получают в основном контингент проживающих, который селится на срок не менее чем на 1 месяц, а это уже хороший стабильный доход, и кроме того, "Дормал" сам ведет учет должников по оплате, и конечно, не даст новые койко-места обратившимся фирмам пока не не погасят долги, то есть общежития на этом ничего не теряют.



Ближайшие цели у новых предпринимателей достаточно амбициозные: - они будут стараться, чтобы ежемесячно от их сервиса в общежития Петербурга заселялось бы не менее 400 человек. По их подсчетам это необходимый минимум, который даст их компании стабильное развитие и будущий рост.



Для кого интересно это направление, то "Дормал" предоставляет финансовый расклад в 5 шагов, что как имея фактически 250 000 рублей на двоих создать свой бизнес на общежитиях.



1. Оформление юрлица, цена: 22 000 руб., срок: до 17 дней.

2. Сотрудники (Сам "Дормал" справляется в количестве 2-х человек, передавая что-то на аутсорсинг), но ребята рекомендуют сторонним лицам, во-первых, нанять айтишника, чтобы он сразу занялся сайтом, во-вторых, специалиста по продажам, в третьих, нужен бухгалтер на аутсорсинге, то есть платить ему можно только за выполненный объем работы и в четвертых, позднее может понадобится специалист по работе с крупными клиентами, если сам продажник не будет справляться. Цена: 120 000 руб., срок: 14 дней.

3. Вложения в сайт компания, цена: 50 000 руб. (это самый недорогой вариант), срок: 30 дней.

4. Заключение Договоров с общежитиями, цена: 0 руб., срок: 30 дней.

5. SEO-продвижение сайта в Интернете, цена: 50 000 руб., срок: 30 дней.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/587c9a946c0ff В прошлом году два молодых парня из Красноярска организовали свой стартап в Петербурге под названием " Дормал ".Идея зарабатывать на расселении персонала в основном петербургских фирм-застройщиков в общежитиях и хостелах города на Неве пришла в голову Евгению Чупышеву в 2015 году, который к тому моменту, кстати, уже являлся частным владельцем одного общежития на 150 койко-мест. Но Евгению, как и всякому начинающему биснесмену хотелось большего и в конце концов после досконального изучения этого рынка он подумал, что, а почему бы не начать продавать койко-места в других общежитиях и хостелах большого города и зарабатывать именно на этом?И чтобы расширить свой бизнес, он пригласил в него своего одноклассника программиста Никиту Мотыля тоже живущего в Питере, с которым, они, кстати, и обсуждали что-то подобное в том же, в 2015 году, но только тогда они не сошлись во мнении, что бизнес этот пойдёт. Однако теперь новая бизнес модель устроила Никиту и он согласился. И вот, проанализировав все необходимые шаги, два школьных друга сообща взялись за нужное дело.Сейчас Никита Мотыль в основном занимается SEO-продвижением сайта новой компании, потому это одна из самых важных частей проекта. А идейный вдохновитель Евгений Чупышев непосредственно поддерживает созданную им бизнес-модель "Дормала", то есть постоянно на связи с клиентами и общежитиями. В целом, на текущий момент, они оба пока обходятся собственными силами, иногда передавая некоторую часть своей работы на аутсорсинг. Но рынок общежитий Питера оцениваемый в 600 млн рублей в год им пока вполне по силам, так как их разработанная бизнес-модель может спокойно "переварить" и более крупные суммы, чем эта.Они не скрывают, что по-сути стартап Дормал мало чем отличается от питерской сети общежитий, но только работа у них поставлена на иной, более качественный уровень обслуживания. Например, корпоративному клиенту (а это основной их контингент) нужно или через сайт или совершив звонок, сообщить о количестве вселяющихся, месте, где его работники будут трудиться после вселения, гражданстве и требованиях к проживанию и всё: - остальное уже забота Евгения. Это он быстро найдет подходящее общежитие, согласует стоимость проживания и поможет заселиться сотрудникам.Соответственно, ребята в этом проекте зарабатывают на комиссии с общежитий-партнеров и это в среднем от 10 процентов и выше от суммы оплаченной клиентом. С самих клиентов общежитий они ничего не берут. При этом сразу нужно сказать, что требования у "Дормала" к общежитиям находятся на высоком уровне, поэтому "некачественным" общежитиям они могут и отказать. И конечно, в данном случае, для общежитий сокращаются расходы на привлечение вселяющихся, плюс общежития получают в основном контингент проживающих, который селится на срок не менее чем на 1 месяц, а это уже хороший стабильный доход, и кроме того, "Дормал" сам ведет учет должников по оплате, и конечно, не даст новые койко-места обратившимся фирмам пока не не погасят долги, то есть общежития на этом ничего не теряют.Ближайшие цели у новых предпринимателей достаточно амбициозные: - они будут стараться, чтобы ежемесячно от их сервиса в общежития Петербурга заселялось бы не менее 400 человек. По их подсчетам это необходимый минимум, который даст их компании стабильное развитие и будущий рост.Для кого интересно это направление, то "Дормал" предоставляет финансовый расклад в 5 шагов, что как имея фактически 250 000 рублей на двоих создать свой бизнес на общежитиях.1. Оформление юрлица, цена: 22 000 руб., срок: до 17 дней.2. Сотрудники (Сам "Дормал" справляется в количестве 2-х человек, передавая что-то на аутсорсинг), но ребята рекомендуют сторонним лицам, во-первых, нанять айтишника, чтобы он сразу занялся сайтом, во-вторых, специалиста по продажам, в третьих, нужен бухгалтер на аутсорсинге, то есть платить ему можно только за выполненный объем работы и в четвертых, позднее может понадобится специалист по работе с крупными клиентами, если сам продажник не будет справляться. Цена: 120 000 руб., срок: 14 дней.3. Вложения в сайт компания, цена: 50 000 руб. (это самый недорогой вариант), срок: 30 дней.4. Заключение Договоров с общежитиями, цена: 0 руб., срок: 30 дней.5. SEO-продвижение сайта в Интернете, цена: 50 000 руб., срок: 30 дней.По материалам источник

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