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Любитель
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 580
Благодарностей: 69
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Дизайнер аксессуаров София Вебстер получила £4 млн. инвестиций от BGF
Британка София Вебстер – дизайнер аксессуаров, получила инвестиции в свой бизнес размере £4 млн.
Инвестиции внес Business Growth Fund и вместе с этим команде был представлен Питер Уильямс, который впоследствии был назначен неисполнительным председателем. Уильямс - неисполнительный председатель Boohoo и бывший генеральный директор Selfridges, а еще ранее был неисполнительным директором ASOS.
Компания намерена использовать средства, чтобы ускорить воплощение своих планов по международному росту и расширению партнерских связей с предприятиями розничной торговли, открыть больше магазинов по всему миру в ключевых направлениях, и продолжить рост бизнеса в направлении электронной коммерции.
Компанией руководит ее основательница и креативный директор София Вебстер вместе с мужем Бобби Стокли, который является управляющим директором. Бренд предлагает фирменные обувь и сумки, через более чем 200 предприятий розничной торговли по всему миру.
Вот, что представляет из себя бренд:
http://www.finsmes.com/2017/01/sophi...-from-bgf.html
https://text.ru/image/get/587c9b31ba928/6
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Сегодня, 15:09
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