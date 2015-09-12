Tesla назвала примерные цены на зарядку своих электрокаров!

Доброго времени, друзья!
Рад сообщить вам, что Tesla Motors подтвердила, информацию о том, что будет взимать плату с владельцев электрокаров за подзарядку на специальных станциях Supercharger. По словам компании, это решение было принято в связи с необходимостью расширения сети. Об этом сообщает Bloomberg. Владельцам автомобилей Tesla, купленных или заказанных после 15 января 2017 года, будут выданы специальные бонусные карты на 400 киловатт-часов бесплатной энергии в год, что эквивалентно примерно 1,6 тыс. км пробега. По истечении этого лимита клиентам придется вносить «небольшую плату» за использование заправок Supercharger.
«Если клиенты тратят больше своего годового кредита, они будут выплачивать небольшую плату на Supercharge. В Северной Америке цены будут фиксированными в пределах каждого штата или провинции; за ее пределами цены будут фиксированными для каждой страны», — говорится в блоге компании. Tesla отменяет бесплатную зарядку — и вот почему это хорошо Так, например, дорога от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса обойдется в 15 долларов, путешествие через всю страну — от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка — в 120 долларов. А в Европе путь из Парижа в Рим будет стоит около 60 евро. Средства, полученные от монетизации сервиса, будут будут направляться на развитие и улучшение станций Supercharge. В настоящий момент сеть заправок насчитывает 795 станций по всему миру.
Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду ваших отзывов!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим