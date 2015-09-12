Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,243 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Tesla назвала примерные цены на зарядку своих электрокаров!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:11
#1
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,709
Благодарностей: 1,048
Записей в блоге: 7
КП: 0.368
Tesla назвала примерные цены на зарядку своих электрокаров!

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить вам, что Tesla Motors подтвердила, информацию о том, что будет взимать плату с владельцев электрокаров за подзарядку на специальных станциях Supercharger. По словам компании, это решение было принято в связи с необходимостью расширения сети. Об этом сообщает Bloomberg. Владельцам автомобилей Tesla, купленных или заказанных после 15 января 2017 года, будут выданы специальные бонусные карты на 400 киловатт-часов бесплатной энергии в год, что эквивалентно примерно 1,6 тыс. км пробега. По истечении этого лимита клиентам придется вносить «небольшую плату» за использование заправок Supercharger.

«Если клиенты тратят больше своего годового кредита, они будут выплачивать небольшую плату на Supercharge. В Северной Америке цены будут фиксированными в пределах каждого штата или провинции; за ее пределами цены будут фиксированными для каждой страны», — говорится в блоге компании. Tesla отменяет бесплатную зарядку — и вот почему это хорошо Так, например, дорога от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса обойдется в 15 долларов, путешествие через всю страну — от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка — в 120 долларов. А в Европе путь из Парижа в Рим будет стоит около 60 евро. Средства, полученные от монетизации сервиса, будут будут направляться на развитие и улучшение станций Supercharge. В настоящий момент сеть заправок насчитывает 795 станций по всему миру.

Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду ваших отзывов!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Здесь может быть ваша реклама! Пишите в ЛС!)
ЧИТАЙТЕ МОЙ ТВИТЕР
Мое портфолио!
Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 14:18.
Prosvetlenniy на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Tesla в след за Apple поднимет цены в Великобритании на электромобили из-за Brexit! Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 2 23.12.2016 18:44
Tesla Motors увеличила продажи электрокаров clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 13 05.10.2016 19:33
Элон Маск раскрыл планы компании на ближайшие 10 лет: Tesla-грузовик, Tesla-автобус.. Влад555 Новости в мире финансов и инвестиций 32 27.07.2016 17:59
Samsung патентует новую беспроводную зарядку bizneser Новости технологий и интернета 0 26.07.2016 02:10
Apple назвала цены на Ipad Pro rimzon Новости в мире финансов и инвестиций 14 12.09.2015 21:50

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Ladybug
Новая система позволит владельцам смарт-часов Apple обмениваться данными при рукопожа
От Ladybug в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
В Украине выросла максимальная цена на газ для бизнеса
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар softi-biz
Инвестируем в каперство
От softi-biz в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар Timets
didrigson.com - didrigson
От Timets в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар dengov
В интернете появилась возможность сесть в тюрьму и пообщаться с авторитетом
От dengov в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Jobiak
After1Hour - after1hour.com
От Jobiak в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube