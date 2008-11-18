Как отыграть бонус казино?

Требования по отыгрышу бонуса отображаются в виде очков, которые необходимо заработать, (Points to Redeem) на странице «Бонусы» в личном разделе.
Если не указано иное, при любом бонусе, получаемом за депозит, мы просим вас отыграть тридцатикратную (30) сумму бонуса до подачи запроса на вывод средств. Если бонус является недепозитным бонусом, мы попросим вас отыграть шестидесятикратную (60) сумму бонуса до подачи запроса на вывод средств.
Например, если вы получили бонус 100 € на любой депозит, вы должны отыграть эту сумму как минимум 30 раз (3000 €) до подачи запроса на вывод средств. Если вы получили бонус 50 € на любой депозит, мы просим вас отыграть сумму бонуса 50 € не менее 30 раз (1500 €) до подачи запроса на вывод средств.
Предлагаем 3 разных типа отыгрыша бонусов. Если не указано иное, применяются стандартные требования по отыгрышу бонуса. Игры, включенные в следующие группы отыгрыша, считаются в пользу отыгрыша бонуса:
1. Стандартные требования по отыгрышу бонуса: ставки, сделанные в любой игре, за исключением слот-игр и скретч-игр, не засчитываются в счет требований отыгрыша. Все ставки в слот-играх* и скретч-играх засчитываются как 100%.
2. Смешанный отыгрыш бонуса: 10% ставок, сделанных во всех играх, кроме слот-игр и скретч-игр, засчитываются в счет требований по отыгрышу бонуса. Все ставки в слот-играх* и скретч-играх засчитываются как 100%.
3. Специальный смешанный отыгрыш: 50% ставок, сделанных во всех играх, кроме слот-игр и скретч-игр, засчитываются в счет требований по отыгрышу бонуса. Все ставки в слот-играх* и скретч-играх засчитываются как 100%. Специальный смешанный отыгрыш доступен только в особых случаях и для игроков с определенным статусом.
*Игры от GVG засчитываются как 100%, все остальные игры засчитываются как 75%
Когда бонус зачисляется на ваш счет, требуемая сумма конвертируется в очки возмещения бонуса. В приведенной ниже таблице указано, какую сумму игрок должен отыграть в каждой валюте, чтобы заработать бонусные очки.
Отыгрывание засчитывается одновременно только для одного бонуса в соответствии со следующими правилами:
В случае ограничения бонуса для определенной игры или игр, и если разыгрывается эта определенная игра, отыгрыш будет сначала засчитываться в счет этих бонусов.
Если активны многочисленные бонусы с разными требованиями по отыгрышу, отыгрыш будет применяться к соответствующему первому бонусу в хронологическом порядке.
Если активны два бонуса с идентичными условиями, отыгрыш будет засчитываться в счет бонусов в хронологическом порядке.
Просим учесть, что в первую очередь вы всегда отыграете средства в реальных деньгах, и когда они будут полностью отыграны, вы начнете отыгрывать бонусный баланс.
Если бонус не израсходован (независимо от того, выполнены требования по отыгрышу или нет) в течение 30 дней, бонус или оставшаяся сумма бонуса будет удалена со счета вместе со всеми выигрышами.
Если не указано иначе, у вас есть 24 часа, чтобы выполнить условия по отыгрышу бесплатных бонусов (бездепозитный бонус, бонус за привлечение друга), прежде чем бонус и весь соответствующий выигрыш будет удален. Также, для использования бесплатных вращений у вас есть 24 часа с момента их зачисления на ваш счет, прежде чем закончится срок их действия.
Если наши автоматические процедуры не удалят бонус/бесплатные вращения, мы оставляем за собой право удалить эти суммы, а также весь полученный с них выигрыш, вручную в тот момент, когда мы это обнаружим.
Если бонусные деньги отыграны и проиграны, и при этом не соблюдены все требования по отыгрышу бонуса, при внесении на счет следующего депозита (при условии, что у вас нет открытых игр) бонус автоматически сбрасывается в положение израсходованного, и остальные требования по отыгрышу бонуса выполнять не нужно.
Если вы хотите продолжить сессию игры, убедившись, что бонус израсходован, пожалуйста, после внесения депозита обратитесь в службу поддержки. Любое нарушение правил с целью избежания полного отыгрыша бонуса приведет к аннулированию выигрыша и возможной конфискации депозита.
Если бонус израсходован, отменен, или истек срок его действия, автоматически или по вашему запросу, и условия отыгрыша не были выполнены, то весь выигрыш будет снят, включая обрабатываемый или не запрошенный выигрыш с игр/предложений, в которых вы участвовали в период отыгрыша бонуса.