"Новая почта" запустила услугу онлайн-кредитования

Компания "Новая Почта" начинает внедрение новой услуги «Онлайн-кредит". С помощью этой услуги вы можете приобрести товар в кредит не выходя из дома или офиса. А "Новая Почта" доставит заказ вместе с необходимыми банковскими документами. При этом не нужно посещать никаких банковских учреждений, все решения принимаются в режиме онлайн.
По-моему это удобно. Жаль что пока только из магазина Repka товары, а кредит только от банка "РенеcсансКредит". Гораздо проще на мой взгляд "Рассрочка оплаты" от Привата - без процентов и оформляется все мгновенно в онлайне.