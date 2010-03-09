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"Новая почта" запустила услугу онлайн-кредитования

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Обсуждение онлайн кредитования в Интернете. Кому выдать кредит, как получить кредит и на что стоит обратить внимание.
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Старый Сегодня, 12:07
#1
Провожу конкурсы на MMGP
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 17,894
Благодарностей: 15,516
Записей в блоге: 54

награды Волшебный горшочек 
"Новая почта" запустила услугу онлайн-кредитования
Цитата:
Компания "Новая Почта" начинает внедрение новой услуги «Онлайн-кредит". С помощью этой услуги вы можете приобрести товар в кредит не выходя из дома или офиса. А "Новая Почта" доставит заказ вместе с необходимыми банковскими документами. При этом не нужно посещать никаких банковских учреждений, все решения принимаются в режиме онлайн.
По-моему это удобно. Жаль что пока только из магазина Repka товары, а кредит только от банка "РенеcсансКредит". Гораздо проще на мой взгляд "Рассрочка оплаты" от Привата - без процентов и оформляется все мгновенно в онлайне.
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morg вне форума  
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Старый Сегодня, 12:22
#2
Мастер
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Регистрация: 09.03.2010
Сообщений: 2,202
Благодарностей: 2,301
КП: 0.354
Re: "Новая почта" запустила услугу онлайн-кредитования
Новая Почта развивается семимильными шагами... как когда-то Приват
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Den2000 вне форума  
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