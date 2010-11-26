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Идея для бизнеса: Eightydays — простой конструктор путешествий

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Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
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Старый Сегодня, 11:45
#1
Профессионал
 
Имя: Филипп
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 948
Благодарностей: 292
КП: 0.343
Идея для бизнеса: Eightydays — простой конструктор путешествий
Идея для бизнеса: Eightydays — простой конструктор путешествий

Сервис Eightydays был разработан командой из Белоруссии. Это приложение, которое самостоятельно составляет маршруты путешествий. Начинаются и заканчиваются такие маршруты в одном и то же городе.

Для того, чтобы составить путешествие, нужно указать даты поездки (длительность путешествия должна составлять не больше 10 дней) и город прилёта (или город начала путешествия). Конструктор самостоятельно составит несколько маршрутов по разным городам, подберёт подходящие авиаперелёты и гостиницы на Booking или Airbnb.



С помощью сервиса можно составить маршрут по городам стран Европы. Приложение работает на смартфонах на базе iOS и в браузере.
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BigBoi на форуме  
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