Идея для бизнеса: Eightydays — простой конструктор путешествий
Сервис Eightydays был разработан командой из Белоруссии. Это приложение, которое самостоятельно составляет маршруты путешествий. Начинаются и заканчиваются такие маршруты в одном и то же городе.
Для того, чтобы составить путешествие, нужно указать даты поездки (длительность путешествия должна составлять не больше 10 дней) и город прилёта (или город начала путешествия). Конструктор самостоятельно составит несколько маршрутов по разным городам, подберёт подходящие авиаперелёты и гостиницы на Booking или Airbnb.
С помощью сервиса можно составить маршрут по городам стран Европы. Приложение работает на смартфонах на базе iOS и в браузере.