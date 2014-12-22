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Более половины банкоматов теперь установлены далеко от банковских отделений

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Старый Сегодня, 11:29
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Более половины банкоматов теперь установлены далеко от банковских отделений
Более половины банкоматов теперь установлены далеко от банковских отделений
Согласно исследованию RBR, увеличение числа банкоматов, расположенных вдали от филиалов банков, в настоящее время определяется различными факторами, включая усилия банков по повышению эффективности и рост количества независимых банкоматов.

Количество банкоматов, расположенных вдали от филиалов банка возросла до 51% по всему миру в 2015 году, согласно стратегическому исследованию.

Основной причиной было снижение количества людей, посещающих отделения со всеми необходимыми документами на руках, и увеличение запросов на поиск информации по решению финансовых проблем через Интернет. В связи с этим банки начинают закрывать всё больше и больше филиалов. Так, за последние 2 года, более чем 1 тыс. отделений прекратили свою работу за последние 2 года.

Столкнувшись с ростом расходов на эксплуатацию и уменьшением количества визитов, банки начали устанавливать банкоматы за пределами отделений для повышения финансовой эффективности. В Нидерландах закрытие около 900 филиалов в период с 2011 по 2015 год сопровождалось установкой 800 внеплощадочных банкоматов.

Спрос на снятие наличных в Великобритании по-прежнему растет, согласно данным британской сети банкоматов LINK. Новый рекорд был отмечен в пятницу 23 декабря 2016 года, когда с банкоматов LINK было снято в общей сумме около 730 млн фунтов стерлингов. Эта была самая крупная сумма, снятая за один день.

RBR предполагает, что банки рассматривают банкоматы как менее дорогостоящую альтернативу отделениям. Компания говорит, что банки борются в странах с большим сельским населением, так как они не могут открыть филиал в деревне или маленьком городе. Таким образом, банкоматы обеспечивают важную, экономически эффективную, функцию. Они могут быть единственной точкой контакта между банками и клиентами, и поэтому играют решающую роль в увеличении финансовой интеграции.

Увеличение компаний, занимающихся установкой независимых банкоматов (IAD) также способствовало увеличению ростов банкоматов за пределами площадки. Независимые банкоматы в настоящее время составляют около 16% от терминалов и банкоматов по всему миру.

«С расширением деятельности IAD, все больше и больше торговых центров, транспортных узлов и другие места без филиалов получили возможность иметь банкоматы. В сочетании с увеличением развертывания за пределами банковских площадок, в будущем это позволит клиентам проще находить удобно расположенные банкоматы», – говорит специалист, ведущий исследование RBR, Роуэн Берридж.



Источник - banks.eu
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