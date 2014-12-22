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Центробанк "обезвредил" 1600 незаконных кредиторов в 2016 году

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Центробанк "обезвредил" 1600 незаконных кредиторов в 2016 году
Центробанк "обезвредил" 1600 незаконных кредиторов в 2016 году
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В 2016 году Центробанк передал в прокуратуру, МВД и Федеральную антимонопольную службу сведения о 1600 незаконных кредиторах, пишет газета "Известия" со ссылкой на официальных представителей регулятора.

Как отмечает издание, ЦБ усилил активность в борьбе с компаниями, которые под видом микрофинансовых организаций незаконно выдают потребительские займы по ставкам порядка 900% годовых.

В регуляторе уточнили, что в 2015 году Банк России и его территориальные подразделения направили в уполномоченные органы 431 письмо по нелегальным кредиторам, а в 2016-м подобных обращений ежеквартально насчитывалось порядка 300–400.



Источник RNS.
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