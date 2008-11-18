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В каком покер-руме вы сейчас играете?

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Обсуждение покер-румов, стратегии игры, а также покерных новостей. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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Старый Сегодня, 11:25
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,177
Благодарностей: 2,201

награды Ветеран MMGP.RU 
Вопрос В каком покер-руме вы сейчас играете?
Напишите в теме в каком покер-руме или покер-румах вы сейчас играете, если сменили рум, то напишите почему или по какой причине перешли в другую покер комнату.
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Rost77 на форуме  
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