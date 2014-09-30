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Президент Венесуэлы вновь продлил срок обращения банкнот в 100 боливаров

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Президент Венесуэлы вновь продлил срок обращения банкнот в 100 боливаров
Президент Венесуэлы вновь продлил срок обращения банкнот в 100 боливаров
МЕХИКО, 16 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Хождение банкнот номиналом в 100 боливаров в Венесуэле вновь будет продлено. Об этом сообщил президент Николас Мадуро, выступая в Верховном суде с ежегодным отчетом о деятельности правительства. По установленному государством курсу, 100 боливаров равны $10, однако на черном рынке американская валюта стоит в десятки раз дороже.

"Я решил продлить обращение банкнот в 100 боливаров еще на месяц, до 20 февраля", - сказал глава государства. Изначально власти планировали во второй половине декабря 2016 года полностью вывести эту купюру - самую крупную на тот момент - из обращения, однако после акций протеста и беспорядков решили продлить ее хождение сначала до 2 января, а потом - до 20 января текущего года.

Мадуро добавил, что уже с 16 января в обращение начнут поступать новые банкноты. Крупные партии купюр номиналом от 500 до 20 тыс. боливаров начали прибывать в Венесуэлу с конца декабря прошлого года.

Необходимость появления купюр большого номинала обусловлена высокими темпами инфляции в южноамериканском государстве. В 2016 году, по оценкам экономиста и члена венесуэльского парламента Хосе Герры, она превысила 500%.



Источник RNS.
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