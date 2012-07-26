Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 12:08 Сегодня, 12:08 Сегодня, 11:22 #1 realnotstory Любитель

Имя: Иван Пол: Мужской Адрес: Кемерово Инвестирую в: Форекс Регистрация: 07.09.2016 Сообщений: 374 Благодарностей: 41 КП: 0.080 Почему после «прекрасных» тестов Советник сливает?



Трейдеру, в своем стремлении к «легкой» алготорговле, надо пойти по одному из трех путей:



• Формализовав торговые правила системы – написать Советник

• Заказать по выработанному алгоритму робота у стороннего программиста

• Приобрести грааль.



Мерилом гения трейдерской мысли, изваянного самим, на заказ, или купленного, могут стать только тесты. И вот, когда они пройдены и сулят горы богатств, а по комнате «витает бриллиантовый дым», в первые же дни/часы торговли, робот сливает депозит. Виноват ли в этом пользователь или закон Мерфи? Попробуем разобраться, почему тесты не совпадают с реальностью.







Проблемы тестовой выборки.



В тестере МТ4 пользователь выбирает исторический период котировок. Если отнестись к этому выбору как «любой отрезок времени», то Вы рискуете получить однобокий результат, например, на рынке развивается долгосрочный тренд, оттестированная на нем торговая система, показав замечательные результаты, сольет при смене текущего тренда на противоположный.



Историческая выборка должна пропорционально содержать все три состояния рынка: тренд вверх, вниз и флэт. Такой тест даст более правдоподобный результат и будет способствовать «долгожительству» системы.







Учет высоковолатильных участков проводится отдельно, оттестированную и принятую к реальной торговле систему, запускают на исторических котировках, соответствующих кризисным годам. Кризисы случаются достаточно редко, чтобы «подгонять» систему под них.



Проблема «переоптимизации».



В тестере есть функция, позволяющая оптимизировать параметры. Воспользовавшись ей на тестовых участках малой протяженности ценового ряда, Вы позволите системе «выучить» этот кусок котировок, с внедренным в Метатрейдеровский тестер, генетическим алгоритмом это не составит труда и не займет много времени, в результате, на реальных котировках, любой иной разброс параметров ценового движения, приведет к сливу. Хотите оптимизировать? Берите не менее 10 000 таймфреймов, чем длиннее участок, тем больше вероятность снизить этот эффект.

Точность торговой системы, построенная на логике индикаторов принимающих относительно бесконечные значения, ограничена экстремумами теста. Если Ваш Советник не собран на осцилляторах, ограниченных, как правило, диапазоном изменения значений от -100 до 100 или от 0 – 100, то «новые» неизвестные по тестам значения цен, выходящие за ценовой тестовый ряд, повлекут убытки.



А иногда система может сливать по причинам некорректной трансляции котировок брокером, на графиках возникают аномальные хвосты свечей, робот начинает совершать массу сделок, алгоритмы индикаторов, после таких сигналов, могут «запасть», уйти в «вечный лонг или шорт».



Разрывы интернет соединения, чем так часто грешат терминалы Метатрейдера, приводят к потере отслеживания роботом позиций, а значит они не будут закрыты «по условию», требуется перезапуск Советника и закрытие текущих позиций «руками».



Прежде чем принять на вооружение робота трейдеру стоит решить поставленные выше вопросы – котировки и разрывы связи. Брокеры иногда предоставляют возможность использования для автоматической торговли сервиса выделенных серверов – это снимает проблемы с перебоями связи.



Последнюю проблему, которую я хотел выделить на основе личного опыта - робота надо вовремя «снять» с торговли и подвергнуть оптимизации параметров. Это может продлить жизнь алгоритму.



Я обычно отслеживаю соответствие тестовым значениям, таким как: максимальной просадке, матожиданию, количеству убыточных сделок подряд, таких же реальных значений, если параметры выходят за поле допуска 25%, система будет сливать.



Также, я заметил, что на результативность торгов влияет протяженность тестов, более мене успешная торговля сохраняется на реальном участке, равным 1/3тестового.



Что еще Вы, коллеги могли бы добавить – это важная тема, трейдеры тратят средства на покупку или время, а потом хоронят, быть может удачно найденные алгоритмы – надо помочь.

------------------------

Автор: realnotstory



Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Алгоритмической торговлей сегодня никого не удивить. Она имеет массу преимуществ по психологической разгрузке, отсутствию промашек (если не учитывать незначительный процент багов) и безусловное удобство: не надо сидеть «сверля» взглядом монитор, выполняя роль «приставки» к торговому терминалу, нажимая на кнопку buy/sell всякий раз, когда помещенные на график индикаторы, пересекутся.Трейдеру, в своем стремлении к «легкой» алготорговле, надо пойти по одному из трех путей:• Формализовав торговые правила системы – написать Советник• Заказать по выработанному алгоритму робота у стороннего программиста• Приобрести грааль.Мерилом гения трейдерской мысли, изваянного самим, на заказ, или купленного, могут стать только тесты. И вот, когда они пройдены и сулят горы богатств, а по комнате «витает бриллиантовый дым», в первые же дни/часы торговли, робот сливает депозит. Виноват ли в этом пользователь или закон Мерфи? Попробуем разобраться, почему тесты не совпадают с реальностью.В тестере МТ4 пользователь выбирает исторический период котировок. Если отнестись к этому выбору как «любой отрезок времени», то Вы рискуете получить однобокий результат, например, на рынке развивается долгосрочный тренд, оттестированная на нем торговая система, показав замечательные результаты, сольет при смене текущего тренда на противоположный.. Такой тест даст более правдоподобный результат и будет способствовать «долгожительству» системы., оттестированную и принятую к реальной торговле систему, запускают на исторических котировках, соответствующих кризисным годам. Кризисы случаются достаточно редко, чтобы «подгонять» систему под них.В тестере есть функция, позволяющая оптимизировать параметры. Воспользовавшись ей на тестовых участках малой протяженности ценового ряда, Вы позволите системе «выучить» этот кусок котировок, с внедренным в Метатрейдеровский тестер, генетическим алгоритмом это не составит труда и не займет много времени, в результате, на реальных котировках, любой иной разброс параметров ценового движения, приведет к сливу. Хотите оптимизировать? Берите не менее 10 000 таймфреймов, чем длиннее участок, тем больше вероятность снизить этот эффект., построенная на логике индикаторов принимающих относительно бесконечные значения,Если Ваш Советник не собран на осцилляторах, ограниченных, как правило, диапазоном изменения значений от -100 до 100 или от 0 – 100, то «новые» неизвестные по тестам значения цен, выходящие за ценовой тестовый ряд, повлекут убытки.А иногда система может сливать по причинам некорректной трансляции котировок брокером, на графиках возникают аномальные хвосты свечей, робот начинает совершать массу сделок, алгоритмы индикаторов, после таких сигналов, могут «запасть», уйти в «вечный лонг или шорт»., чем так часто грешат терминалы Метатрейдера,, а значит они не будут закрыты «по условию», требуется перезапуск Советника и закрытие текущих позиций «руками».Прежде чем принять на вооружение робота трейдеру стоит решить поставленные выше вопросы – котировки и разрывы связи. Брокеры иногда предоставляют возможность использования для автоматической торговли сервиса выделенных серверов – это снимает проблемы с перебоями связи.Последнюю проблему, которую я хотел выделить на основе личного опыта - робота надо вовремя «снять» с торговли и подвергнуть оптимизации параметров. Это может продлить жизнь алгоритму.Я обычно, таким как: максимальной просадке, матожиданию, количеству убыточных сделок подряд,, если параметры выходят за поле допуска 25%, система будет сливать.Также, я заметил, что, более мене успешная торговля сохраняется, трейдеры тратят средства на покупку или время, а потом хоронят, быть может удачно найденные алгоритмы – надо помочь.------------------------Автор: realnotstory Ответить Метки советник Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 12:08 Сегодня, 12:08 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru Обсуждение работы площадки Проекты-претенденты Одобренные проекты Архив: Краудфандинговая платформа StartupUM Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и др.) Новости криптовалют Биржи криптовалют Конкурсы: Криптовалюты Bitcoin Ethereum Новые и перспективные криптовалюты ICO Другие криптовалюты Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Проблемные сервисы Архив: Криптовалюта Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Конкурсы от MMGP Психология трейдинга Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Торговля трейдеров форума Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Проблемные брокеры Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования ПАММ портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Сигналы бинарных опционов Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Актуальные экономические новости Обсуждение аналитических прогнозов Pankow Foxxxeremina JASumy Dana ODIN Тимон Ratatara VictorSamus Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс Ruslan89 sunmistik Vasyaenergy kislov zaharik1404 Asal Klod Архив: Форекс-блоги Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Букмекерские конторы и биржи ставок Вопросы о БК Вопросы о биржах ставок Тотализаторы Архив: Букмекерские конторы и биржи ставок Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы BetOnMoney.com ОО АИ 'Профит' (Profita.org) PrivateFX.com PasProfit.ru Solvena.ru Форум о псевдоинвестициях Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Игры/Казино Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение Почему большинство всегда сливает? Satan Claws Психология трейдинга 122 06.01.2017 19:13 Еще одна причина почему большинство сливает Satan Claws Forex: общий форум 62 29.10.2016 19:27 Почему большинство советников сливает ? Kreol Программное обеспечение 303 08.07.2016 18:36 Есть те у кого советник не сливает более 1 года? Google Chrome Программное обеспечение 74 26.07.2012 20:02



Случайные темы Highprofit - highprofit.biz От Hyip World в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Автомобили будущего: воздух вместо бензина От ot443 в разделе «Авто» Equibit тестирует в бета-версии OTC блокчейн платформу От Alex077 в разделе «Новости криптовалют» Ввод/вывод средств От BLRik в разделе «Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета» Oil and Gas LLC - oil-and-gas-llc.com От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Создать СДЛ из сателлита? От JimBeam в разделе «Инвестирование в стартапы»



