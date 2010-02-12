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Вернут ли лимиты доверия былую популярность?

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Имя: Олег
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награды Волшебный горшочек 
Вопрос Вернут ли лимиты доверия былую популярность?
В своё время (2008-2010) был пик популярности лимитов доверия. Раздел "Приём лимитов доверия" был популярен практически как низкопроцентники. Баталии были не шуточные. Денег крутилось очень много в этой среде.
А потом ВебМани "прикрутила гайки" и ужесточила требования к заёмщикам. "Крупные" мошенники потеряли интерес к этому способу отъёма денег у инвесторов и остались либо "мелкие мошенники" либо те кому действительно надо было перезанять какую-то копейку.

Смогут ли лимиты доверия вернуть былой интерес у инвесторов и "нормальных" заёмщиков или эта ниша потеряла привлекательность навсегда?
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