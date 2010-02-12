Вернут ли лимиты доверия былую популярность?

В своё время (2008-2010) был пик популярности лимитов доверия. Раздел "Приём лимитов доверия" был популярен практически как низкопроцентники. Баталии были не шуточные. Денег крутилось очень много в этой среде.
А потом ВебМани "прикрутила гайки" и ужесточила требования к заёмщикам. "Крупные" мошенники потеряли интерес к этому способу отъёма денег у инвесторов и остались либо "мелкие мошенники" либо те кому действительно надо было перезанять какую-то копейку.
Смогут ли лимиты доверия вернуть былой интерес у инвесторов и "нормальных" заёмщиков или эта ниша потеряла привлекательность навсегда?