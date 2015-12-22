Введение социального рейтинга в Китае становится все ближе. Он будет называться Система социального кредита. Система должна быть внедрена повсеместно к 2020 году, сейчас полным ходом идут испытания пилотных проектов.
Основная цель внедрения системы — не безопасность, а «построение гармоничного социалистического общества». Главная ценность такого общества — честность, которая должна проявляться во всем, от поведения в интернете до почитания родителей. Чтобы развить это качество в народе, каждому гражданину Китая система будет присваивать рейтинг. За отсутствие нарушений закона, полезную общественную деятельность и, скажем, своевременную выплату кредитов будут начисляться баллы. За проступки разной степени тяжести — вычитаться. Если балл «непроходной», жизнь превратится в мучение.
Правительство КНР опубликовало уточненный перечень санкций, которым будут подвергаться обладатели низких рейтингов:
— запрет на работу в госучреждениях;
— отказ в соцобеспечении;
— особо тщательный досмотр на таможне;
— запрет на занятие руководящих должностей в пищевой и фармацевтической промышленности;
— отказ в авиабилетах и спальном месте в ночных поездах;
— отказ в местах в люксовых гостиницах и ресторанах;
— запрет на обучение детей в дорогих частных школах.
Отличить честность от нечестности в понимании китайского руководства очень легко — разница та же, что между соблюдением или несоблюдением законов.
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