Эксперты спрогнозировали критический уровень безработицы во всем мире

Количество безработных в 2017 году по всему миру станет еще больше, чем в прошлом.
Только представьте, на 3,4 млн больше человек приступят к поиску новой работы!
По информации от МОТ , безработных в этом году будет насчитываться 201 млн.
Аналитики считают, что основная причина безработицы кроется в том, что рабочие места попросту не соответствуют росту спроса на них со стороны населения. Ухудшение европейской и американской экономики скажется на уровне безработицы, если даже сравнивать с 2015-2016 годами, то кризис здесь только углубляется.
Глава МОТ Гай Райдер полагает, что финансовый подъём вероятен, но в 2017 году он не охватит всех безработных. Такой подъём приведёт к появлению новых вакансий, которые не будут соответствовать установленным нормам и потребностям работодателей.
По мнению Райдера, значительная часть людей по сей день не обеспечена рабочим местом, которое будет хорошо оплачивается, однако порой заработок доходит до отметки 3$ в день
- численность работников по такой ставке приблизится к 5 млн..