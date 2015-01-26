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Эксперты спрогнозировали критический уровень безработицы во всем мире

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Старый Сегодня, 04:23
#1
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,427
Благодарностей: 1,040
КП: 0.115
Эксперты спрогнозировали критический уровень безработицы во всем мире


Количество безработных в 2017 году по всему миру станет еще больше, чем в прошлом.
Только представьте, на 3,4 млн больше человек приступят к поиску новой работы!

По информации от МОТ , безработных в этом году будет насчитываться 201 млн. Аналитики считают, что основная причина безработицы кроется в том, что рабочие места попросту не соответствуют росту спроса на них со стороны населения. Ухудшение европейской и американской экономики скажется на уровне безработицы, если даже сравнивать с 2015-2016 годами, то кризис здесь только углубляется.
Глава МОТ Гай Райдер полагает, что финансовый подъём вероятен, но в 2017 году он не охватит всех безработных. Такой подъём приведёт к появлению новых вакансий, которые не будут соответствовать установленным нормам и потребностям работодателей.
По мнению Райдера, значительная часть людей по сей день не обеспечена рабочим местом, которое будет хорошо оплачивается, однако порой заработок доходит до отметки 3$ в день - численность работников по такой ставке приблизится к 5 млн..


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Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 04:32
#2
Специалист
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 47
Адрес: Липецк
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 988
Благодарностей: 150
КП: 0.155
Re: Эксперты спрогнозировали критический уровень безработицы во всем мире
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
Глава МОТ Гай Райдер полагает, что финансовый подъём вероятен, но в 2017 году он не охватит всех безработных. Такой подъём приведёт к появлению новых вакансий, которые не будут соответствовать установленным нормам и потребностям работодателей.
Эту фразу не понял вообще, может потребностям работников а не работодателей?
Кстати, лично я считаю основными причинами безработицы две вещи, первое это перенаселение Земли и второе, это сплошная роботизация. ИМХО
__________________
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Юрий Алексейч на форуме  
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Метки
аналитика, новости, финансы
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