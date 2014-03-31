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Мэдофф скупил все какао в тюрьме и организовал подпольную торговлю им



Один из самых известных мошенников на Земле, Бернард Мэдофф, которому сейчас уже 78 лет, погорел на том, что с 1995 года декабрь 2008 года он через свой инвестфонд "Madoff Investment Securities" только собирал деньги со своих клиентов никуда их толком не инвестируя. В итоге Мэдофф признался в этом своим сыновьям, ну а те просто сдали его ФБР. 29 июня 2009 г. судья окружного суда Манхеттена приговорил его 150 годам тюрьмы за организацию самой крупной в истории человечества финпирамиды, в которой пострадали более 3 млн человек, а общий нанесенный ущерб оценивается почти в $65 млрд. То есть играл он по-крупному и сел надолго, вернее навсегда.



Однако, как сообщают американские СМИ, "старик" Берни не унывает даже в тюрьме. Тюрьма эта расположена в штате Северная Каролина и носит название Батнер (Butner) и ней, среди заключенных он считается довольно уважаемым человеком: - как-никак обмануть более 3 млн своих клиентов по всему миру, то на такое нужно иметь явный талант и причём немалый.



И как недавно выяснилось, что Берни решил даже в тюрьме подзаработать и для этого взял в свои руки распространение горячего шоколада из местного тюремного магазинчика. Согласно его откровениям в недавнем интервью известному американскому изданию МаркетУотч (MarketWatch) он смог организовать в тюрьме черный рынок продаж какао и бизнес этот набирает обороты.



Все довольно просто - в один из дней, он просто скупил в магазине все упаковки с пакетиками какао и моментально стал монополистом, который теперь может диктовать свои цены. Далее дело техники: - во время прогулок в отведенном для заключенных дворике он просто "толкает" эти пакетики желающим, но уже со своей наценкой. А прибыль под подушку, говоря образно. Вот она безмерная тяга к деньгам и прибыли! Неужели пожилой человек еще на что-то надеется?



Руководство тюрьмы знает о "новом бизнесе" Мэдоффа, но смотрит на происходящее сквозь пальцы. Тем более, как и было уже сказано выше и сами заключенные относятся к Мэдоффу с особым восхищением: как же - гуру обмана, 13 лет водить клиентов за нос, не каждый на такое способен. Старожилы тюрьмы вспоминают, что только 2010 г. в отсек Мэдоффа вселили нового осужденного и тот подрался с Мэдоффом и сломал ему нос. Но как оказалось он как раз и был одной из жертв нашего деятельного старичка. Мог ведь и убить сгоряча. Ну а пока старый Берни, каждый раз посещая тюремный магазин, внимательно изучает его продуктовый на ассортимент.



Ведь его прибыль растет. Надо вкладывать!



Специально для mmg.ru



https://text.ru/antiplagiat/587bdd4bc799f Один из самых известных мошенников на Земле, Бернард Мэдофф, которому сейчас уже 78 лет, погорел на том, что с 1995 года декабрь 2008 года он через свой инвестфонд "Madoff Investment Securities" только собирал деньги со своих клиентов никуда их толком не инвестируя. В итоге Мэдофф признался в этом своим сыновьям, ну а те просто сдали его ФБР. 29 июня 2009 г. судья окружного суда Манхеттена приговорил его 150 годам тюрьмы за организацию самой крупной в истории человечества финпирамиды, в которой пострадали более 3 млн человек, а общий нанесенный ущерб оценивается почти в $65 млрд. То есть играл он по-крупному и сел надолго, вернее навсегда.Однако, как сообщают американские СМИ, "старик" Берни не унывает даже в тюрьме. Тюрьма эта расположена в штате Северная Каролина и носит название Батнер (Butner) и ней, среди заключенных он считается довольно уважаемым человеком: - как-никак обмануть более 3 млн своих клиентов по всему миру, то на такое нужно иметь явный талант и причём немалый.И как недавно выяснилось, что Берни решил даже в тюрьме подзаработать и для этого взял в свои руки распространение горячего шоколада из местного тюремного магазинчика. Согласно его откровениям в недавнем интервью известному американскому изданию МаркетУотч (MarketWatch) он смог организовать в тюрьме черный рынок продаж какао и бизнес этот набирает обороты.Все довольно просто - в один из дней, он просто скупил в магазине все упаковки с пакетиками какао и моментально стал монополистом, который теперь может диктовать свои цены. Далее дело техники: - во время прогулок в отведенном для заключенных дворике он просто "толкает" эти пакетики желающим, но уже со своей наценкой. А прибыль под подушку, говоря образно. Вот она безмерная тяга к деньгам и прибыли! Неужели пожилой человек еще на что-то надеется?Руководство тюрьмы знает о "новом бизнесе" Мэдоффа, но смотрит на происходящее сквозь пальцы. Тем более, как и было уже сказано выше и сами заключенные относятся к Мэдоффу с особым восхищением: как же - гуру обмана, 13 лет водить клиентов за нос, не каждый на такое способен. Старожилы тюрьмы вспоминают, что только 2010 г. в отсек Мэдоффа вселили нового осужденного и тот подрался с Мэдоффом и сломал ему нос. Но как оказалось он как раз и был одной из жертв нашего деятельного старичка. Мог ведь и убить сгоряча. Ну а пока старый Берни, каждый раз посещая тюремный магазин, внимательно изучает его продуктовый на ассортимент.Ведь его прибыль растет. Надо вкладывать!Специально для mmg.ru

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