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Нацбанк Украины зарегистрировал платежную систему «Лео»

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Старый Сегодня, 23:26
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 957
Благодарностей: 99
КП: 0.138
Нацбанк Украины зарегистрировал платежную систему «Лео»

В Украине зарегистрировали новую внутригосударственную платежную систему «Лео». Данное решение было опубликовано на сайте регулятора еще 3 января текущего года.

Имеется информация, что платежная организация системы, которая получила лицензию от Нацбанка - это ТОВ «ФК «Леогейминг пей». Годом ранее Национальным Банком Украины была выдана ей лицензия на перевод денег в нацвалюте.

Стоит отметить, что «Лео» заняла 31 место среди платежных систем, которые зарегистрированы на территории Украины.

Компания предлагает процессинговые услуги, при этом, обеспечивает прием платежей между разработчиками и дистрибьютерами игровых сервисов. В «Лео» планируется увеличить возможности партнерским терминальным сетям и усилить собственную работу с конечными потребителями.

Стоит также отметить, что недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который призван существенно изменить правила в работе платежного рынка Украины. Для граждан Украины имеется предложение по использованию для онлайн-расчетов международных систем электронных денег. С данной целью электронные деньги в Украине будут выпускаться не только банками, но и рядом других финансовых организаций.

Специально для mmgp.ru
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Oliver Frank вне форума  
Старый Сегодня, 23:50
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,718
Благодарностей: 162
КП: 0.090
Re: Нацбанк Украины зарегистрировал платежную систему «Лео»
Вряд ли эта платежка получит широкое распространение в массах. Кто активно пользуется интернетом - уже давно привыкли к другим платежкам. А эта лео, очевидно будет такой же кривой как и все в Украине, да еще и под колпаком у налоговой.
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