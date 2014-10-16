Нацбанк Украины зарегистрировал платежную систему «Лео»

В Украине зарегистрировали новую внутригосударственную платежную систему «Лео». Данное решение было опубликовано на сайте регулятора еще 3 января текущего года.
Имеется информация, что платежная организация системы, которая получила лицензию от Нацбанка - это ТОВ «ФК «Леогейминг пей». Годом ранее Национальным Банком Украины была выдана ей лицензия на перевод денег в нацвалюте.
Стоит отметить, что «Лео» заняла 31 место среди платежных систем, которые зарегистрированы на территории Украины.
Компания предлагает процессинговые услуги, при этом, обеспечивает прием платежей между разработчиками и дистрибьютерами игровых сервисов. В «Лео» планируется увеличить возможности партнерским терминальным сетям и усилить собственную работу с конечными потребителями.
Стоит также отметить, что недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который призван существенно изменить правила в работе платежного рынка Украины. Для граждан Украины имеется предложение по использованию для онлайн-расчетов международных систем электронных денег. С данной целью электронные деньги в Украине будут выпускаться не только банками, но и рядом других финансовых организаций.
Специально для mmgp.ru