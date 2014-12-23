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НБУ провалил попытку остановить падение гривны

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Старый Сегодня, 23:15
#1
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Регистрация: 14.10.2015
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НБУ провалил попытку остановить падение гривны

Руководство Нацбанка Украины понизило официальный курс на 16 января на 42 копейки, и теперь он составляет 27,66 грн/дол. Такая информация была представлена в сообщении Национального банка.

Стоит напомнить, что в пятницу, 13 января, гривна уже проседала на 41 копейку и ее курс составлял 27,75 грн/дол. Но после проведенной банком продажи валюты в рамках валютных интервенций по новым формам с запросами, касательно наилучших курсов. Объемы интервенции составили около 10 миллионов долларов.

Кроме того, директором департамента по открытым рынкам Нацбанка Сергеем Пономаренко было заявлено, что методы валютной интервенции в формах запроса по наилучшим курсам являются эффективными.


После проведения этих мер, гривна на торгах несколько укрепилась, перестав терять позиции, и торги были завершены на отметке 27,6-27,7 грн/дол, - отметил он. НБУ было продано на аукционе в пятницу около 55,5 миллионов долларов при заявках со стороны банков на 82 миллионов долларов.

По сообщениям, в НБУ и далее планируют использовать данный инструмент, позволяющий сглаживать чрезмерные колебания на валютных рынках.

Специально для mmgp.ru
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