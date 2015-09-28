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http://divan-invest.ru - Не выплатил рефбек

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Старый Сегодня, 22:57
#1
Любитель
 
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Регистрация: 08.05.2016
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http://divan-invest.ru - Не выплатил рефбек
Здравствуйте.
Хотел предупредить , что Антон, админ ресурса http://divan-invest.ru. ( mcklad -заблокированный пользователь на форуме) не выплатил рефбек по проекту https://cryp.trade.
Так же я входил через него в проект Прайд, чтобы было понятно переписку (скрин из скайпа).

Сообщение он удалил , востановить я его не смог Если лог , если кто умеет и если кому это надо могу скинуть.

То есть в его удаленном сообщении было написано , что у него много долгов и еще у него брат попал в больницу и он просит меня чисто по человечески разрешить ему не выплачивать мне рефбек . На что я ему ответил видно по скрину. После этого он написал , что мол ничего не знает , на блоге этого проекта в портфеле нет, а со мной он не договаривался , а просто сказал , что в этом проекте вообще существует рефбек 7% и что доказательств у меня нет. Вот так вот

imgdepo.com/show/10168380

imgdepo.com/show/10168384

добавлено через 14 минут
Жаль не сохранилось сообщение, душетрепательная история. Но вот ссылка на его историю, с его блога.
http://divan-invest.ru/story

В итоге цена души Антона 70$.
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Последний раз редактировалось JanAlpha; Сегодня в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
JanAlpha вне форума  
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