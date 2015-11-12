Сатоши каждый час!

https://goo.gl/TWktWT
Мы платим вам массивный 50% комиссионных на бесплатные биткоины за привлеченных пользователей,
1 бесплатный лотерейный билет и 3 Бонусные баллы за каждую свободную БТЦ ролл которую они играют!
Мы также заплатим немалую 0.25% комиссионных от всех биткоинов, что Ваши клиенты поставили
на умножение БТЦ хай-Лоу игры, независимо от того, выигрывают они или проигрывают!
https://goo.gl/TWktWT
ПАРТНЕРКА $ 0.035- 2.2 руб. ( за привлечение КЛИЕНТА ) 3- уровня начислений.
http://bit.ly/2jM0kRb