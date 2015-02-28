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Google будет раздавать интернет из воздушных шаров

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Старый Вчера, 21:55
#1
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Google будет раздавать интернет из воздушных шаров
Руководство компании Google приняло решение свернуть ранее анонсированный проект по предоставлению высокоскоростного интернета с помощью дронов Project Titan. В 2014 году Гугл и Фейсбук боролись друг против друга за право выкупа предприятия Titan Aerospace, которое занималось выпуском дронов работающих на солнечной энергии. В конце концов Гугл выиграл тендер, а Фейсбуку пришлось выкупить другую компанию выпускающую подобные летательные устройства Aquila.

Основной целью приобретения указанных предприятий была возмоажность поставлять скоростное соединение «с неба». Но теперь оказалось, что летящее стремление резко приземлилось. Представители лаборатории Х, принадлежащей Google сообщили об отказе от Project Titan. Более того, они заявили, что это решение было принято еще в начале 2016 года, хотя опубликовали это оповещение только сегодня в своем блоге 9to5google.com. Причины отказа не уточняются, но они имеют техническую и экономическую направленность.



Что касается подобной концепции от Facebook – по всей видимости они тоже в ближайшее время не смогут реализовать свой проект. Причиной тому является авария, которую в июне этого года потерпел один из дронов Aquila. Из-за этого происшествия проект был приостановлен Национальным советом по транспортной безопасности. После чего компания Facebook остановила свои попытки обеспечить население планеты скоростным интернетом. Кроме того, авария дрона – это не единственная неудача, с которой столкнулся Фейсбук в своем начинании. Ранее в начале 2016 года произошел взрыв уничтоживший один из частных спутников компании, а также планируема услуга была встречена политическим противодействием со стороны Индии.

Однако не все так плохо, сегодня все еще ведутся работы над концептом Project Loon – второй проект от лаборатории Х, раздача беспроводной связи от летающих воздушных шаров. Также развивается и стартап Project Wing – идея применения дронов с целью предоставления услуг доставки.

Пресс секретарь лаборатории Х сообщил что Project Loon является значительно перспективней как с экономической так и с технической точки зрения, в скором будущем он должен позволить подключить к интернету сельские и другие отдаленные регионы мира. В проектах Loon и Project Wing будет применен опыт многих бывших сотрудников команды Titan.


Специально для mmgp.ru
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