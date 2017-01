Tigrenish



Стартап "My 1st Years":"Сделай персональный подарок для малыша", привлек $6,09 млн

Стартап из Великобритании - "My 1st Years", создающий персонализированные подарки для новорожденных и детей, привлек $6,09 млн.



Раунд проходил во главе с Beringea и частичным участием фондов управляемых Hargreave Hale. Предыдущий раунд приема инвестиций позволит собрать сумму, которая была значительно меньше нынешней - $2,43. Полученные средства будут использованы для усиления маркетинговых целей и экспансии на территорию США.



Компания была основана в 2009 году, Даниэлем Прайсом и Джонни Ситтом. "My 1st Years" - это концептуальный стартап занимающийся изготовлением и продажей персонализированных подарков для новорожденных и маленьких детей. Вдохновленные опытом изготовления персонализированной обуви NikeID, которая стала фаворитом многих знаменитостей, в том числе Данни Миноуга и Элтона Джона, компания решила использовать идею в новой нише.



По словам Прайса, идея была придумана еще в период обучения в университете, после чего началось создание собственного проекта по изготовлению детской одежды. После чего, соучредители обратили внимание на тот факт, что ни одна компания не занимается персонализацией одежды для детей, как это делает NikeID для своих клиентов.



Основной целью стартапа, стало предоставление родителям возможности создавать собственный стиль одежды для ребенка по доступной цене.



Каждый год на территории Великобритании и Ирландии, женщины тратят порядка $240 млн на приобретение подарков для ребенка, каждый год. Эта цифра включает затраты родителей на покупку вещей самими родителями.



По данным YouGov, в 2016 году, траты потребителей на персонализированные подарки достигла отметки в $1,218 млрд.



Это не занятая ниша, в которой "My 1st Years" может стать бесспорным лидером. При экспансии на территорию США, прибыль компании может вырасти в разы. Открывая новые горизонты и захватывая новые потребительские рынки, компания может столкнутся с недостатком мощностей и потребностью в новом раунде приема инвестиций.



