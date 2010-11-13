OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,777 Благодарностей: 554 КП: 0.109

На что и как живут российские стамотологи



Чтобы в России стать стоматологом нужно сначала проучиться в медицинском ВУЗе 8 лет. В целом стараний и усилий будущему зубному врачу нужно приложить достаточно много, чтобы в итоге обзавестись требуемым дипломом и начать свою практику.



На примере одного скажем так "среднестатистического" стоматолога из Москвы можно разобраться в заработках и тратах этой категории медиков. Сразу обращаем внимание, что это Москва и там свои особенности и конечно, зарплаты и цены, но всё равно - ведь в той же Европе это может быть и еще дороже.



Итак, наш стоматолог трудится в частной московской клинике и если говорить о ценообразовании, то здесь важная роль отводится сложности проделываемой работы, стоимости расходных материалов и наценке, которую устанавливает клиника. Усредненных цен нет и зубник сам принимает решение сколько процентов он возьмет сверху. К примеру, 2 стоматолога могут заказывать коронки у одного зубного техника, но только один потом продаст их за 20 000 руб., а другой за 40 000 руб. В целом наценка во всех клиниках Москвы начинается с 200% и до бесконечности.



Зарплата у нашего врача несколько лет назад (когда он только начинал) была до 15000 руб., ну а сейчас и 120 000 р. не предел. Однако наш врач уверяет журналистов, что это де не самое важное и первую очередь таких профессионалов как он интересуют условия работы в конкретной клинике, отдельный ассистент, полагаемый ему по работе компьютер и самая современная фототехника.



Из негативных моментов в части начисления денег за работу, этот стоматолог выделяет присутствие плана в работе, ведь им и определяется сумма его зарплаты, а также наличие штрафов. Он жалуется, что штрафовать в частных российских клиниках любят. Что обидно, то штрафы никак не обозначены в трудовых договорах, однако ж штрафануть могут за любой косяк, даже мелкий. Но сумма максимального штрафа в принципе по такой зарплате не слишком запредельная - 1000 руб.



Премиальные платятся, но не часто. И по признанию самого врача - он раньше думал, что потолок зарплаты в зубных врачей Москвы - это 300 000 руб., однако сейчас, отработав несколько понимает, что и это далеко не предел.



Ну а траты, то они само собой по такой жизни немалые и их можно просто перечислить по пунктам:



1). 5 000 руб. - за квартиру

2). 8 000 руб. - занятия сноубордом и акробатикой

3). 7 000 руб. - покупка мебели и предметов для квартиры (в квартире пока идёт ремонт)

4). 20 000 руб. - обучающие курсы (нужно постоянно повышать квалификацию)

5). 35 000 руб. - копит на свадебное торжество (уже живет со своей девушкой в своей квартире)

6). 10 000 руб. - накопления на отдых

7). 2 000 руб. - на подарки близким

8). 3 000 руб. - метро и бензин

9). 30 000 руб. - питание на двоих



Итого: 120 000 руб. то есть вся зарплата в "ноль".



Такая вот она: - жизнь обычного московского стоматолога. Одно из многих тысяч живущих в нашей столице.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/587b933359171 Чтобы в России стать стоматологом нужно сначала проучиться в медицинском ВУЗе 8 лет. В целом стараний и усилий будущему зубному врачу нужно приложить достаточно много, чтобы в итоге обзавестись требуемым дипломом и начать свою практику.На примере одного скажем так "среднестатистического" стоматолога из Москвы можно разобраться в заработках и тратах этой категории медиков. Сразу обращаем внимание, что это Москва и там свои особенности и конечно, зарплаты и цены, но всё равно - ведь в той же Европе это может быть и еще дороже.Итак, наш стоматолог трудится в частной московской клинике и если говорить о ценообразовании, то здесь важная роль отводится сложности проделываемой работы, стоимости расходных материалов и наценке, которую устанавливает клиника. Усредненных цен нет и зубник сам принимает решение сколько процентов он возьмет сверху. К примеру, 2 стоматолога могут заказывать коронки у одного зубного техника, но только один потом продаст их за 20 000 руб., а другой за 40 000 руб. В целом наценка во всех клиниках Москвы начинается с 200% и до бесконечности.Зарплата у нашего врача несколько лет назад (когда он только начинал) была до 15000 руб., ну а сейчас и 120 000 р. не предел. Однако наш врач уверяет журналистов, что это де не самое важное и первую очередь таких профессионалов как он интересуют условия работы в конкретной клинике, отдельный ассистент, полагаемый ему по работе компьютер и самая современная фототехника.Из негативных моментов в части начисления денег за работу, этот стоматолог выделяет присутствие плана в работе, ведь им и определяется сумма его зарплаты, а также наличие штрафов. Он жалуется, что штрафовать в частных российских клиниках любят. Что обидно, то штрафы никак не обозначены в трудовых договорах, однако ж штрафануть могут за любой косяк, даже мелкий. Но сумма максимального штрафа в принципе по такой зарплате не слишком запредельная - 1000 руб.Премиальные платятся, но не часто. И по признанию самого врача - он раньше думал, что потолок зарплаты в зубных врачей Москвы - это 300 000 руб., однако сейчас, отработав несколько понимает, что и это далеко не предел.Ну а траты, то они само собой по такой жизни немалые и их можно просто перечислить по пунктам:1). 5 000 руб. - за квартиру2). 8 000 руб. - занятия сноубордом и акробатикой3). 7 000 руб. - покупка мебели и предметов для квартиры (в квартире пока идёт ремонт)4). 20 000 руб. - обучающие курсы (нужно постоянно повышать квалификацию)5). 35 000 руб. - копит на свадебное торжество (уже живет со своей девушкой в своей квартире)6). 10 000 руб. - накопления на отдых7). 2 000 руб. - на подарки близким8). 3 000 руб. - метро и бензин9). 30 000 руб. - питание на двоихИтого: 120 000 руб. то есть вся зарплата в "ноль".Такая вот она: - жизнь обычного московского стоматолога. Одно из многих тысяч живущих в нашей столице.Специально для mmgp.ru

Думаешь, куда инвестировать? На правах рекламы

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro __________________ Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 20:01 .