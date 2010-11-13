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На что и как живут российские стамотологи

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Старый Сегодня, 19:57
#1
Премиум
 
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Пол: Мужской
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Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,777
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На что и как живут российские стамотологи


Чтобы в России стать стоматологом нужно сначала проучиться в медицинском ВУЗе 8 лет. В целом стараний и усилий будущему зубному врачу нужно приложить достаточно много, чтобы в итоге обзавестись требуемым дипломом и начать свою практику.

На примере одного скажем так "среднестатистического" стоматолога из Москвы можно разобраться в заработках и тратах этой категории медиков. Сразу обращаем внимание, что это Москва и там свои особенности и конечно, зарплаты и цены, но всё равно - ведь в той же Европе это может быть и еще дороже.

Итак, наш стоматолог трудится в частной московской клинике и если говорить о ценообразовании, то здесь важная роль отводится сложности проделываемой работы, стоимости расходных материалов и наценке, которую устанавливает клиника. Усредненных цен нет и зубник сам принимает решение сколько процентов он возьмет сверху. К примеру, 2 стоматолога могут заказывать коронки у одного зубного техника, но только один потом продаст их за 20 000 руб., а другой за 40 000 руб. В целом наценка во всех клиниках Москвы начинается с 200% и до бесконечности.

Зарплата у нашего врача несколько лет назад (когда он только начинал) была до 15000 руб., ну а сейчас и 120 000 р. не предел. Однако наш врач уверяет журналистов, что это де не самое важное и первую очередь таких профессионалов как он интересуют условия работы в конкретной клинике, отдельный ассистент, полагаемый ему по работе компьютер и самая современная фототехника.

Из негативных моментов в части начисления денег за работу, этот стоматолог выделяет присутствие плана в работе, ведь им и определяется сумма его зарплаты, а также наличие штрафов. Он жалуется, что штрафовать в частных российских клиниках любят. Что обидно, то штрафы никак не обозначены в трудовых договорах, однако ж штрафануть могут за любой косяк, даже мелкий. Но сумма максимального штрафа в принципе по такой зарплате не слишком запредельная - 1000 руб.

Премиальные платятся, но не часто. И по признанию самого врача - он раньше думал, что потолок зарплаты в зубных врачей Москвы - это 300 000 руб., однако сейчас, отработав несколько понимает, что и это далеко не предел.

Ну а траты, то они само собой по такой жизни немалые и их можно просто перечислить по пунктам:

1). 5 000 руб. - за квартиру
2). 8 000 руб. - занятия сноубордом и акробатикой
3). 7 000 руб. - покупка мебели и предметов для квартиры (в квартире пока идёт ремонт)
4). 20 000 руб. - обучающие курсы (нужно постоянно повышать квалификацию)
5). 35 000 руб. - копит на свадебное торжество (уже живет со своей девушкой в своей квартире)
6). 10 000 руб. - накопления на отдых
7). 2 000 руб. - на подарки близким
8). 3 000 руб. - метро и бензин
9). 30 000 руб. - питание на двоих

Итого: 120 000 руб. то есть вся зарплата в "ноль".

Такая вот она: - жизнь обычного московского стоматолога. Одно из многих тысяч живущих в нашей столице.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/587b933359171
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 20:01.
OPLOTT вне форума  
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