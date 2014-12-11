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Перспективы валюты...

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Перспективы валюты...
Перспективы валюты...
Принимая решение о покупке валюты, эксперты рекомендуют не торопиться и посмотреть, какую политику будет проводить Банк России. Однако у рубля в целом хорошие шансы на укрепление. По мнению главного эксперта центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егора Сусина, в первом квартале, несмотря на возможную локально негативную динамику, рубль останется сильной валютой. «У нас хороший платежный баланс, вырастут экспортные доходы, поступит валютная выручка по новым ценам на нефть (они поднялись в декабре). В то же время расходы на импорт достаточно низкие», — поясняет аналитик. Егор Сусин не исключает, что укрепление рубля продлится до середины весны.

Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников считает, что хорошую динамику в первом квартале может показать, наоборот, доллар. «Представители независимых комитетов ФРС подчеркнули, что регулятор может повысить ставку даже не три, а четыре раза в этом году, — отмечает Верников. — Соответственно, доллар будет сильным, и сейчас имеет смысл его купить».

Относительно перспектив евро эксперты единодушны. Они уверены, что спешить с покупкой европейской валюты пока не стоит. Как отмечает Верников, на 2017 год запланированы выборы сразу в нескольких европейских странах (Германии, Франции, Нидерландах и, возможно, Италии). Кроме того, на март назначено начало процедур по выходу Великобритании из Евросоюза. «Это означает большую нестабильность», — говорит эксперт. В случае с евро Егор Сусин из Газпромбанка советует следить за новостями из Европы и принимать решения исходя из них. Директор по продажам ИК «Ай Ти Инвест» Андрей Хохрин добавляет, что первый квартал может оказаться благоприятным временем для покупки британского фунта. В течение года эта валюта должна укрепиться как к доллару, так и к евро, продолжая отыгрывать потери, связанные с Brexit, подчеркивает он.


Специально для mmgp.ru
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