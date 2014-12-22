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Квартальная премия: куда инвестировать в первые месяцы 2017 года
Квартальная премия: куда инвестировать в первые месяцы 2017 года
Акции
В ближайшие несколько месяцев хорошей инвестицией могут стать акции компаний-экспортеров, полагает аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк. «Сейчас я бы поставил на рост доллара против рубля, соответственно, приобретал бы бумаги, которые растут, когда рубль слабеет, — это, например, акции АЛРОСА», — поясняет он. Аналитик также советует присмотреться к привилегированным акциям «Сургутнефтегаза» или к бумагам металлургических компаний.
Старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим в свою очередь говорит, что не стал бы сокращать долю акций в своем портфеле в этом квартале. В течение года российский рынок, скорее всего, продолжит расти — этому способствуют как стабильные цены на нефть, так и растущий спрос на российские активы, считает он. «Я бы сделал акцент на бумаги, которые недооценены по сравнению с аналогами или сильнее реагируют на укрепление рубля», — подчеркивает финансист. Кроме уже упомянутых акций АЛРОСА и НЛМК в перспективе ближайших месяцев Бит-Аврагим считает интересными бумаги Сбербанка, «МегаФона», ЛУКОЙЛа, а также крупных ретейлеров — «Ленты» и «Магнита».
Американские акции также могут вырасти, если президент США Дональд Трамп начнет реализовывать свою предвыборную программу, говорит руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов. Особенно перспективными он считает бумаги крупных промышленных компаний, в том числе связанных с оборонной промышленностью: Lockheed Martin, General Dynamics или Boeing. Кроме того, по мнению Пахомова, в этом квартале целесообразно вкладываться в акции американских банков, электроэнергетических и телекоммуникационных компаний.
Специально для mmgp.ru