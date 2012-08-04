Alex077

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 29.10.2013 Сообщений: 2,569 Благодарностей: 1,388 КП: 0.689

Япония обгоняет США и становится вторым крупнейшим рынком Биткоина На данный момент остается неясным, почему такая перемена в кртптовалютной экосистеме происходит именно сейчас.

Рынки Биткоина не перестают развиваться и таким образом создают интригующее изменение парадигмы. Китай остается крупнейшим рынком для торговли Биткоином, но вот второе место остается вакантным. В течение некоторого времени это место прочно занимал рынок в США, но вскоре это место было завоевано Японией. За последние несколько дней на рынке Японии наблюдался значительный рост, который и выдвинул страну на второе место в мире по объемам торгов криптовалютой.



Весьма удивительно видеть, как USD рынок теряет свои позиции по сравнению с другими регионами. Никто не ожидал, что именно Япония станет второй страной по объемам торговли криптовалютой. Тем не менее, это случилось и прямо сейчас страна с легкостью оставляет позади США. Такое развитие весьма захватывающее и означает положительное развитие Биткоина в стране восходящего солнца.

Для сравнения Китай ответственный за 91% всех трейдинговых объемов Биткоина, поэтому развитие японского рынка кардинально ситуацию не изменит. Даже недавние запросы НБК не удержат китайских торговцев от вовлечения в Биткоин. Сервис цифровой валюты не потеряет своих участников еще и потому, что НБК пока не планирует запрещать Биткоин или что-то в этом роде.



Япония внезапно интегрирует Биткоин



В отличие от страны восходящего солнца интерес торговцев из США к криптовалюте значительно уменьшается. Объем торговли Биткоином в стране пребывает в некоторой стагнации, несмотря на свой максимум 11 января. Во всем остальном средний объем в течение последних недель был довольно равномерным. Bitfinex остается крупнейшей торговой платформой для долларовых операций, за которой следуют Quoine и Bitstamp.



С другой стороны японские ритейлеры массово обращаются к Биткоину. bitFlyer и Quoine сражаются за лидерство в торговле цифровой валютой, на третьем месте после них идет Coincheck. Объем торгов в JPY за несколько дней значительно вырос, а пик был зафиксирован 11 января. За последние сутки более 80,500 биткоинов перешли на рынок JPY. Эта цифра значительно превышает 65,300 биткоинов торгующихся по отношению к доллару США.



На данный момент остается неясным, почему такая перемена происходит именно сейчас. Хорошо, что другие страны начинают проявлять интерес к Биткоину, особенно когда такой интерес приходит с совсем неожиданной стороны. Кажется, Япония подготавливается к Биткоину, а это положительное событие для экосистемы в целом. Остается только надеяться, что эта тенденция продолжится, и к гонке присоединятся новые страны.



Перевод специально для MMGP.ru



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Уникальность

Весьма удивительно видеть, как USD рынок теряет свои позиции по сравнению с другими регионами. Никто не ожидал, что именно Япония станет второй страной по объемам торговли криптовалютой. Тем не менее, это случилось и прямо сейчас страна с легкостью оставляет позади США. Такое развитие весьма захватывающее и означает положительное развитие Биткоина в стране восходящего солнца.Для сравнения Китай ответственный за 91% всех трейдинговых объемов Биткоина, поэтому развитие японского рынка кардинально ситуацию не изменит. Даже недавние запросы НБК не удержат китайских торговцев от вовлечения в Биткоин. Сервис цифровой валюты не потеряет своих участников еще и потому, что НБК пока не планирует запрещать Биткоин или что-то в этом роде.В отличие от страны восходящего солнца интерес торговцев из США к криптовалюте значительно уменьшается. Объем торговли Биткоином в стране пребывает в некоторой стагнации, несмотря на свой максимум 11 января. Во всем остальном средний объем в течение последних недель был довольно равномерным. Bitfinex остается крупнейшей торговой платформой для долларовых операций, за которой следуют Quoine и Bitstamp.С другой стороны японские ритейлеры массово обращаются к Биткоину. bitFlyer и Quoine сражаются за лидерство в торговле цифровой валютой, на третьем месте после них идет Coincheck. Объем торгов в JPY за несколько дней значительно вырос, а пик был зафиксирован 11 января. За последние сутки более 80,500 биткоинов перешли на рынок JPY. Эта цифра значительно превышает 65,300 биткоинов торгующихся по отношению к доллару США.На данный момент остается неясным, почему такая перемена происходит именно сейчас. Хорошо, что другие страны начинают проявлять интерес к Биткоину, особенно когда такой интерес приходит с совсем неожиданной стороны. Кажется, Япония подготавливается к Биткоину, а это положительное событие для экосистемы в целом. Остается только надеяться, что эта тенденция продолжится, и к гонке присоединятся новые страны.

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