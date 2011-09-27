Microsoft приобретет стартап Maluuba, исследующий искусственный интеллект

Microsoft анонсировала покупку канадского стартапа занимающегося исследованиями в области искусственного интеллекта - Maluuba. Новое приобретение поможет Microsoft разработать искусственный интеллект для улучшения распознавания речи и коммуникативных способностей собственных разработок.
Помимо этого, компания сильно отстает от конкурентов с их инновационными помощниками, такими как Google Assistant и Amazon Alexa. У производителям программного обеспечения, пока наблюдается некоторое отставание в этой области.
В сентябре 2016 года, самые крупные мировые компании: Microsoft, Facebook, Google, Amazon и IBM, объединились для создания общего некоммерческого проекта под названием "Партнерство по изучению искусственного интеллекта для людей и общества", направленного на расширения возможностей AI для обычных людей.
Покупка Maluuba, поможет компании улучшить распознавание речи. Сам стартап, в собственной лаборатории, занимается глубоким изучением распознавания естественного языка. Еще одним направление является, улучшение коммуникативных способностей машины при общении с человеком.
Как сообщил исполнительный вице-президент Microsoft по изучению AI, Гарри Шум, основным направлением внедрения новых технологий, станет голосовой помощник Cortana.
Maluuba поможет в данном вопросе. Конечной целью является разработка AI, который сможет на высоком уровне и безошибочно воспринимать запросы, обрабатывать их(рассуждать) и общаться с пользователем на уровне близком к человеческому.
Уже в ближайшем будущем Cortana сможет стать умнее, что облегчит взаимодействие с пользователями.
Шум также отметил:"Улучшение AI до уровня в котором, человеку не придется лихорадочно искать что-либо в каталогах, документации или на собственном email, все что потребуется для поиска необходимой информации, это задать соответствующий вопрос виртуальному помощнику".
Перевод специально для MMGP.ru