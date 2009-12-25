Испанский сервис Holy Transaction позволяет обменивать биткойны на евро в 10 000 бан

Holy Transaction Trade — новый универсальный криптовалютный кошелек, родом из Испании, позволяет пользователям мгновенно конвертировать валюты в паре биткойн-евро. На территории Испании уже установлено 7000 банкоматов, поддерживающих эту функцию.
Компания Holy Transaction объединилась с HalCash, глобальной электронной платформой, позволяющей пользователям мгновенно отправлять и получать деньги по всему миру. Банки и сервисы, подключенные к сети HalCash, могут конвертировать биткойны в евро и выводить наличные, посредством банкоматов.
На настоящий момент, помимо Испании, сеть HalCash обслуживает пользователей из Польши, а общее число банкоматов сети составляет 10 000.
Посредством платежного оператора Teleingreso, пользователи сети могут также покупать биткойны в более чем 3 000 банкоматов, 2 000 почтовых отделениях и 300 магазинах.
Для того, чтобы воспользоваться услугами сервиса HolyTransaction, пользователю не нужен дополнительный счет, кошелек и даже регистрация, однако если цифровой кошелек уже существует, его можно интегрировать с HolyTransaction. В планах компании развитие сервиса в других странах, в первую очередь, в Индии, Мексике и Колумбии.
По наблюдениям Франческо Симонетти, главы Holy Transaction, в Испании биткойн начал активно развиваться после финансового кризиса 2008 года, когда люди стали искать альтернативы традиционным банковским сервисам.
Источник: Cryptocoinsnews