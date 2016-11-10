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Из-за победы Трампа Сорос потерял 1 млрд. долларов

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Старый Сегодня, 18:35
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
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Из-за победы Трампа Сорос потерял 1 млрд. долларов
Сорос не смог спрогнозировать реакцию рынка на триумф Трампа: краткосрочное снижение сменилось подъемом котировок, а миллиардер полагал, что котировки будут продолжать падать. Это привело к потере Соросом $1 млрд. после победы кандидата от республиканцев.
Тактика Сороса занять после американских выборов «медвежью» позицию оказалась ошибочной. Прогноз миллиардера не сбылся и на фондовом рынке после кратковременного падения индекс S&P 500 показал рост на 5,6%. Таким образом Сорос потерпел убытки по многим торговым позициям, общей суммой достигающие $1 млрд. Чтобы и дальше не нести потери 85-летний миллиардер вышел из некоторых ставок, которые открывались с расчетом на то, что рынок устремится вниз.
Следует отметить, что в прошлом году Сорос снова стал самостоятельно управлять собственным хедж-фондом Soros Fund Management, в активах которого находится состояние семьи Сороса. Портфель фонда очень дифференцирован, за счет этого компания по итогам прошлого года выросла на 5%, хотя это и очень невысокий показатель.

Заместитель Сороса, финансист Стенли Дракенмиллер, с подачи которого в 1992 году буквально за один день Сорос заработал на падении британского фунта практически миллиард долларов, выказывал предположение, что после завершения победой Трампа выборов, фондовый рынок пойдет вверх.
Дракенмиллер заявлял 29 ноября, что рынок, после выборов будет расти, а евро снизится до 82 центов относительно доллара. Дракенмиллер предполагает, что пока администрация Трампа останется верной курсу реформы системы налогообложения для стимуляции развития американской экономики, государственные казначейские облигации США будут расти.
Специально для форума mmgp
Проверка уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/b728...2104b84324fa8/
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Последний раз редактировалось Arise; Сегодня в 18:41.
Arise вне форума  
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