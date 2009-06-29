ELITE-ABODE - elite-abode.com

ELITE ABODE LTD - является долгосрочной, стабильной и прибыльной инвестиционной компанией,которая в связи с мировым кризисом решила открыть экспресс кредитование частных лиц.
Чтобы не повторять ошибки предыдущих компаний, работавших в этой отрасли, мы решили пойти по другому пути. Общая сумма, вложенная инвесторами, пойдет как долевое участие. Другими словами,она пойдет в распределение кредитов заемщикам, которые не будут связаны с нашим проектом, так как мы в свою очередь будем вкладывать ваши средства на основе частного лица определенному финансовому учреждению и тем самым облегчим свое и ваше налоговое бремя, а значит будем больше получать прибыли, которой мы будем в конечном итоге делиться с вами. Финансовое учреждение мы будем выбирать изходя из общего баланса суммы, собранной с помощью инвесторов.
Присоединяйтесь к нам!
Адрес компании: 3 Hartman Place, Bradford, United Kingdom, BD9 5DN.
Номер компании 10431413
Инвест.Планы:
Тариф 105%
Срок депозита - 7 дней
Выплаты - после 7 дней
Чистая прибыль - 5%
Минимальный депозит - 10 $
Максимальный депозит - 100 $
Тариф 110%
Срок депозита - 10 дней - Депозит входит в выплаты!
Выплаты - каждый день
Чистая прибыль 10%
Минимальный депозит - 10 $
Максимальный депозит - 1000 $
Тариф 154%
Срок депозита - 30 дней - Депозит входит в выплаты!
Выплаты - с понедельника по пятницу
Чистая прибыль - 54%
Минимальный депозит - 10 $
Максимальный депозит - 10000 $
Тех.данные:
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Лицензия: H-скрипт.
ТЫЦ!!!
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Мой вклад:
01.15.17 14:41 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U13384684 from U87*****. Batch: 160330672. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 4, maxsus.