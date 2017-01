maxsus Мастер

Пол: Мужской Адрес: New Zealand Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 21.01.2011 Сообщений: 3,606 Благодарностей: 1,411 КП: 0.120

ELITE-ABODE - elite-abode.com Я - не админ/владелец.



Старт: 15.01.2017.







Легенда:



Цитата: ELITE ABODE LTD - является долгосрочной, стабильной и прибыльной инвестиционной компанией,которая в связи с мировым кризисом решила открыть экспресс кредитование частных лиц.

Чтобы не повторять ошибки предыдущих компаний, работавших в этой отрасли, мы решили пойти по другому пути. Общая сумма, вложенная инвесторами, пойдет как долевое участие. Другими словами,она пойдет в распределение кредитов заемщикам, которые не будут связаны с нашим проектом, так как мы в свою очередь будем вкладывать ваши средства на основе частного лица определенному финансовому учреждению и тем самым облегчим свое и ваше налоговое бремя, а значит будем больше получать прибыли, которой мы будем в конечном итоге делиться с вами. Финансовое учреждение мы будем выбирать изходя из общего баланса суммы, собранной с помощью инвесторов.

Присоединяйтесь к нам!

Адрес компании: 3 Hartman Place, Bradford, United Kingdom, BD9 5DN.

Номер компании 10431413 Инвест.Планы:



Тариф 105%



Срок депозита - 7 дней

Выплаты - после 7 дней

Чистая прибыль - 5%

Минимальный депозит - 10 $

Максимальный депозит - 100 $



Тариф 110%



Срок депозита - 10 дней - Депозит входит в выплаты!

Выплаты - каждый день

Чистая прибыль 10%

Минимальный депозит - 10 $

Максимальный депозит - 1000 $



Тариф 154%



Срок депозита - 30 дней - Депозит входит в выплаты!

Выплаты - с понедельника по пятницу

Чистая прибыль - 54%

Минимальный депозит - 10 $

Максимальный депозит - 10000 $



Тех.данные:

Посмотреть

Лицензия: H-скрипт.

ТЫЦ!!!

ЭПС:

Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash

Выплаты инстант!

Партнерская программа

Для пользователей:5%-2%-1%

Для представителей:10%-2%-1%

Ознакомиться с проектом ==>>



Мой вклад:



01.15.17 14:41 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U13384684 from U87*****. Batch: 160330672. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 4, maxsus. Срок депозита - 7 днейВыплаты - после 7 днейЧистая прибыль - 5%Минимальный депозит - 10 $Максимальный депозит - 100 $Срок депозита - 10 дней -Выплаты - каждый деньЧистая прибыль 10%Минимальный депозит - 10 $Максимальный депозит - 1000 $Срок депозита - 30 дней -Выплаты - с понедельника по пятницуЧистая прибыль - 54%Минимальный депозит - 10 $Максимальный депозит - 10000 $5%-2%-1%10%-2%-1%01.15.17 14:41 Account TransferSent Payment: 100.00 USD to account U13384684 from U87*****. Batch: 160330672. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 4, maxsus.

Думаешь, куда инвестировать? На правах рекламы

Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек

Bestinvestor.ru - Подскажет как правильно инвестировать и получить максимальную прибыль! __________________ Последний раз редактировалось maxsus; Сегодня в 18:53 .