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ELITE-ABODE - elite-abode.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 18:26
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: New Zealand
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 3,606
Благодарностей: 1,411
КП: 0.120
ELITE-ABODE - elite-abode.com
Я - не админ/владелец.

Старт: 15.01.2017.



Легенда:


Цитата:
ELITE ABODE LTD - является долгосрочной, стабильной и прибыльной инвестиционной компанией,которая в связи с мировым кризисом решила открыть экспресс кредитование частных лиц.
Чтобы не повторять ошибки предыдущих компаний, работавших в этой отрасли, мы решили пойти по другому пути. Общая сумма, вложенная инвесторами, пойдет как долевое участие. Другими словами,она пойдет в распределение кредитов заемщикам, которые не будут связаны с нашим проектом, так как мы в свою очередь будем вкладывать ваши средства на основе частного лица определенному финансовому учреждению и тем самым облегчим свое и ваше налоговое бремя, а значит будем больше получать прибыли, которой мы будем в конечном итоге делиться с вами. Финансовое учреждение мы будем выбирать изходя из общего баланса суммы, собранной с помощью инвесторов.
Присоединяйтесь к нам!
Адрес компании: 3 Hartman Place, Bradford, United Kingdom, BD9 5DN.
Номер компании 10431413
Инвест.Планы:

Тариф 105%

Срок депозита - 7 дней
Выплаты - после 7 дней
Чистая прибыль - 5%
Минимальный депозит - 10 $
Максимальный депозит - 100 $

Тариф 110%

Срок депозита - 10 дней - Депозит входит в выплаты!
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Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash
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Мой вклад:

01.15.17 14:41 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U13384684 from U87*****. Batch: 160330672. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 4, maxsus.
__________________
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Последний раз редактировалось maxsus; Сегодня в 18:53.
maxsus на форуме  
Старый Сегодня, 18:32
#2
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 34,074
Благодарностей: 38,590
Записей в блоге: 11
КП: 0.092

награды Волшебный горшочек 
Re: ELITE-ABODE - elite-abode.com
С навигацией намудрили, запутался на сайте, плаваю то вверх то вниз..
Шскрипт, 1,4% в день после 7 дней на самом коротком.. Жаль что афтер план, с процентами было бы веселее..
__________________
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Последний раз редактировалось Smirnov Nikolay; Сегодня в 18:35.
Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 18:42
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: New Zealand
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 3,606
Благодарностей: 1,411
КП: 0.120
Автор темы Re: ELITE-ABODE - elite-abode.com
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay Посмотреть сообщение
С навигацией намудрили, запутался на сайте, плаваю то вверх то вниз..
Шскрипт, 1,4% в день после 7 дней на самом коротком.. Жаль что афтер план, с процентами было бы веселее..
По низу идет полоса,нажимайте Николай на точки в полосе.Сайт идет не с верху в низ а с низу вверх.
__________________
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maxsus на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 18:46
#4
Интересующийся
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 71
Благодарностей: 22
КП: 0.000
Re: ELITE-ABODE - elite-abode.com
Да, навигация странная, обычно вниз прокручивается, а тут наоборот..
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Моя тема на форуме:Cloud-mine.online
Lekst на форуме  
Старый Сегодня, 18:48
#5
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 22,944
Благодарностей: 12,733
КП: 0.383

награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: ELITE-ABODE - elite-abode.com
Ничего не понятно, где инфа входит ли депозит в выплаты или нет
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Vovan356 на форуме  
Старый Сегодня, 18:50
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.07.2016
Сообщений: 509
Благодарностей: 52
КП: 0.000
Re: ELITE-ABODE - elite-abode.com
А по последнему плану процент каждый день выплачивается по 5,13% ??
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Amnesiaa на форуме  
Старый Сегодня, 18:54
#7
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: New Zealand
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 3,606
Благодарностей: 1,411
КП: 0.120
Автор темы Re: ELITE-ABODE - elite-abode.com
Цитата:
Сообщение от Vovan356 Посмотреть сообщение
Ничего не понятно, где инфа входит ли депозит в выплаты или нет
Извиняюсь.Моя промашка,добавил пояснение в тему.

добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от Amnesiaa Посмотреть сообщение
А по последнему плану процент каждый день выплачивается по 5,13% ??
Нет.Только в рабочие дни.С понедельника по пятницу.В шапке темы указано.
__________________
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Последний раз редактировалось maxsus; Сегодня в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
maxsus на форуме  
Старый Сегодня, 19:08
#8
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 22,944
Благодарностей: 12,733
КП: 0.383

награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: ELITE-ABODE - elite-abode.com
Цитата:
Сообщение от maxsus Посмотреть сообщение
Извиняюсь.Моя промашка,добавил пояснение в тему.
Вопросик можно? то что деп входит Вы у админа уточняли, или на сайте есть инфа,
Цитата:
Сообщение от maxsus Посмотреть сообщение
Срок депозита - 30 дней - Депозит входит в выплаты!
30 календарных или 30 рабочих?
__________________
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Vovan356 на форуме  
Старый Сегодня, 19:15
#9
Топ Мастер
 
Имя: Олексара
Пол: Женский
Адрес: На берегу моря
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.12.2012
Сообщений: 10,473
Благодарностей: 18,175
КП: 0.266

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Re: ELITE-ABODE - elite-abode.com
Цитата:
Сообщение от Vovan356 Посмотреть сообщение
30 календарных или 30 рабочих?
Если выплаты с понедельника по пятницу, то получается, что рабочих.
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OleXar на форуме  
Старый Сегодня, 19:17
#10
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 22,944
Благодарностей: 12,733
КП: 0.383

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Re: ELITE-ABODE - elite-abode.com
Цитата:
Сообщение от OleXar Посмотреть сообщение
Если выплаты с понедельника по пятницу, то получается, что рабочих.
не факт, а вдруг как у карбона 7% в сутки? иначе смысл если второй план выгодней в таком случае
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Vovan356 на форуме  
Старый Сегодня, 19:17
#11
Топ Мастер
 
Имя: Олексара
Пол: Женский
Адрес: На берегу моря
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.12.2012
Сообщений: 10,473
Благодарностей: 18,175
КП: 0.266

награды Волшебный горшочек 
Re: ELITE-ABODE - elite-abode.com
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay Посмотреть сообщение
С навигацией намудрили, запутался на сайте, плаваю то вверх то вниз..
Сайт - шатун. Меня тоже укачивает
__________________
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OleXar на форуме  
Старый Сегодня, 19:22
#12
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 34,074
Благодарностей: 38,590
Записей в блоге: 11
КП: 0.092

награды Волшебный горшочек 
Re: ELITE-ABODE - elite-abode.com
Цитата:
Сообщение от maxsus Посмотреть сообщение
Сайт идет не с верху в низ а с низу вверх.
Да, разобрался, не обычный однако подход.. Спасибо!
__________________
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