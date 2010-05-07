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История успеха My 1st Years: будущее за персонализированными продуктами

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#1
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Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 22
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История успеха My 1st Years: будущее за персонализированными продуктами
My 1st Years — стартап из Великобритании, который предлагает персонализированные подарки для младенцев и детей, привлек £5 млн инвестиций для роста.

Раунд, в котором компания собрала £2 млн был возглавлен Beringea, а также фондами, управляемыми Hargreave Hale. Представительство стартапа утверждает, что планирует потратить новые вливания на маркетинг и международную экспансию США.

Стартап был основан в 2009 году двумя парнями Даниэлем Прайсом и Джонни Ситтоном. My 1st Years утверждает, что концепт персонализированных подарков для детей появился от вдохновения NikeId, который стал фаворитом таких знаменитостей, как Данни Миноуг и Элтона Джона, а также британской королевской семьи.

«Идея к нам пришла во время учебы в университете», — говорит прайс. «Мы работали над проектом одежды для детей. Мы заметили, насколько огромный рынок подарков, но в нем был большой незакрытый участок. Будучи фанатами NikeId, и видя огромный тренд и перспективу в персонализированных покупках, мы удивились — почему этого не сделали на детском рынке?»

Прайс говорит, что они создали коммерческий сайт и бренд, ориентированный на те ситуации, когда у вас или у ваших близких есть ребенок, и вы хотите подарить «что-то долговременное, личное, но по доступной цене».

«Это то, что мы стремимся делать, и безусловно — у рынка есть перспективы», — добавляет он. «Женщины в Великобритании тратят более £200 млн на подарки для детей каждый год. Сюда входят подарки на дни рождения, подарки для новорожденных, а также вещи, которые родители покупают детям.»



Персонализация — это растущая тенденция, говорит основатель My 1st Years. Исследование YouGov предсказывает, что траты потребителей на персонализированные подарки в 2017 году достигнут отметки в £1 млрд.

«Так как мы пришли на рынок персонализации очень рано, мы росли вместе с трендом и реагировали на него колебания. Клиенты не готовы долго ждать персонализированный товар, так что мы отправляли его в в день заказа. Они также не готовы идти на компромисы, так что нужно работать над качеством товара. Сейчас мы в состоянии развивать технологии в области персонализации, а также расширять свои предложения и рынки сбыта.»

Перевод специально для mmgp.ru
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