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Nomura: 3 валютных сделки, наиболее привлекательных в начале 2017 года

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Старый Сегодня, 18:15
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трейдер
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Имя: Юрий
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Nomura: 3 валютных сделки, наиболее привлекательных в начале 2017 года
Валютные стратеги Nomura называют на их взгляд 3 наиболее привлекательные торговые сделки в начале 2017 года:

продажа доллара США против японской иены

продажа фунта стерлингов против новозеландского доллара

продажа евро против норвежской кроны

На этой неделе валютные рынки уделили большое внимание пресс-конференции Дональда Трампа. Доллар США ослаб, поскольку президент США в рамках выступления не обеспечил ясности в отношении своих политических целей. В частности, в вопросе торговой и фискальной политики.

Мы вошли в короткие позиции в паре доллар/иена и считаем, что потенциал снижения этого валютного курса сохраняется. В соответствии с мнением, которое мы высказывали на прошлой неделе, протекционистская политика Трампа фундаментально негативная для доллара. Мы ожидаем, что курс доллар/иена упадет до 110.00 в ближайшие месяцы.

Что касается фунта стерлингов, то мы по-прежнему считаем, что эта валюта имеет потенциал снижения поскольку рынок сталкивается с потенциальной реальностью жесткого Brexit. Мы предпочитаем продавать фунт не против американской валюты, а против новозеландского доллара. Это должно принести большую выгоду на фоне улучшения торговых условий.

Также мы хотели бы купить норвежскую крону на фоне политики, уровня ставок, цен на нефть и притока капитала. В тоже время евро, скорее всего, будет испытывать давление со стороны опросов перед голландскими и французскими выборами. Поэтому, для покупки кроны мы рассматриваем продажу евро.

Источник: Forexpf.Ru
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