SpaceX снова в игре

SpaceX удачно запустили ракету Falcon 9. Вокруг компании образовалось множество слухов и споров, ведь в сентябре 2016 года на взлетной площадке состоялся взрыв. Он ударил не только по расписанию запусков SpaceX, но и ан финансовой отчетности компании.
Запуск состоялся в 9:54 утра 14 января и стал победным событием для компании. Ведь после взрыва компания уже несколько раз переносила строк запуска ракеты.
Falcon 9 позиционирует как многоразовая ракета. И, после успешного запуска, команде SpaceX удалось успешно посадить первую ступень ракеты, которая будет повторно использоваться при новом полете. Вторая ступень ракеты успешно добралась до орбиты, чтобы исполнить свое предназначение — установить 10 спутников Иридиум.
Миссия по доставке спутников Иридиум на обриту заключается в транспортировке 70 объектов. Как ранее уже было сказано. 10 спутников успешно установлены и будут использоваться для голосовой связи и передачи данных в сети. Данный заказ является зеленым светом для компании SpaceX и ее агрессивных планов по запуску ракет. Кроме того, этот заказ поможет компании завоевать доверие на рынке и получить новые контракты. Как следствие, SpaceX будет двигаться к своей главной цели — снижению стоимости запуска.
В 2016 году SpaceX не смогла запустить ожидаемое количество ракет. Из 20 запланированных полетов состоялось только 8, причиной чему стал взрыв 1 сентября, который остановил новые запусти на четыре месяца.
В результате инцидента, произошедшего в сентябре, SpaceX также пришлось сдвинуть дедлайн по запуску и тестированию капсулы для экипажа Dragon. Первый полет с людьми на борту планировался в 2017 году, но теперь сроки подвинулись вплоть до 2018. Тем не менее, компания планирует провести тестовую миссию без экипажа на борту в последнем квартале этого года.
Переведено специально для mmgp.ru