Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,173 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

SpaceX снова в игре

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:34
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 17
Благодарностей: 2
КП: 0.000
SpaceX снова в игре
SpaceX удачно запустили ракету Falcon 9. Вокруг компании образовалось множество слухов и споров, ведь в сентябре 2016 года на взлетной площадке состоялся взрыв. Он ударил не только по расписанию запусков SpaceX, но и ан финансовой отчетности компании.

Запуск состоялся в 9:54 утра 14 января и стал победным событием для компании. Ведь после взрыва компания уже несколько раз переносила строк запуска ракеты.

Falcon 9 позиционирует как многоразовая ракета. И, после успешного запуска, команде SpaceX удалось успешно посадить первую ступень ракеты, которая будет повторно использоваться при новом полете. Вторая ступень ракеты успешно добралась до орбиты, чтобы исполнить свое предназначение — установить 10 спутников Иридиум.

Миссия по доставке спутников Иридиум на обриту заключается в транспортировке 70 объектов. Как ранее уже было сказано. 10 спутников успешно установлены и будут использоваться для голосовой связи и передачи данных в сети. Данный заказ является зеленым светом для компании SpaceX и ее агрессивных планов по запуску ракет. Кроме того, этот заказ поможет компании завоевать доверие на рынке и получить новые контракты. Как следствие, SpaceX будет двигаться к своей главной цели — снижению стоимости запуска.



В 2016 году SpaceX не смогла запустить ожидаемое количество ракет. Из 20 запланированных полетов состоялось только 8, причиной чему стал взрыв 1 сентября, который остановил новые запусти на четыре месяца.

В результате инцидента, произошедшего в сентябре, SpaceX также пришлось сдвинуть дедлайн по запуску и тестированию капсулы для экипажа Dragon. Первый полет с людьми на борту планировался в 2017 году, но теперь сроки подвинулись вплоть до 2018. Тем не менее, компания планирует провести тестовую миссию без экипажа на борту в последнем квартале этого года.

Переведено специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

Последний раз редактировалось Lonsdayl; Сегодня в 17:39.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
NOKIA снова в игре Invention Новости в мире финансов и инвестиций 62 Вчера 20:01
X2CA$H - Удвой свои деньги снова и снова! Maksfil Список проблемных/неактивных/закрытых программ 37 30.01.2012 18:19

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Интернет-академия по изучению языков программирования Codecademy привлекла $30 млн
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
Чат-боты для бизнеса: возможности и перспективы
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Dimoni4e
Основные способы SMO продвижения.
От Dimoni4e в разделе «Социальные сети»
Аватар O.Andru
Cилуанов предсказывает дальнейшую стабильность курса рубля: "Финансы начинают адаптир
От O.Andru в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
100% страховка ARBSPRO.COM + прибыль!
От PG-INVEST в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Египет девальвировал национальную валюту
От Мария Лимова в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube